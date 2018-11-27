В Египте хотят "высылать" из страны бродячих животных. Мо Салах против
Известный египетский футболист Мо Салах выступил против планов властей своей страны вывозить бродячих животных за границу. Салах опасается, что животные могут быть вывезены в те страны, где мясо собак и кошек идет на приготовление блюд.
"Кошки и собаки не будут вывозиться из Египта. Этого не будет и не может быть", - написал футболист в "Твиттере", сопроводив этот текст своей фотографией с двумя сиамскими кошками.
Защитники прав животных гневно отреагировали на сообщения о решении правительства Египта "экспортировать" бродячих собак и кошек, которых довольно много на улицах египетских городов.
Скандал в соцсетях разразился после сообщения на прошлой неделе о том, что министерство сельского хозяйства страны одобрило вывоз из Египта около 4 тысяч кошек и собак.
В минувшую среду египетская газета al-Masry al-Youm сообщила, что министерство подготовило соотвествующие документы для вывоза из Египта 2400 кошек и 1600 собак.
На следующий день пресс-секретарь министерства сказал в интервью египетскому телеканалу TenTV, что уже проведена вакцинация животных, и они готовы к отправке за границу.
При этом власти страны не уточнили, в какие страны вывозят животных и для каких целей.
Нападающий сборной Египта и футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах, который пользуется большой популярностью на родине, в странах Ближнего Востока и по всему миру, во вторник присоединился к протестам в соцсетях против "экспорта" животных, опубликовав твит с хештегом #notoanimalrightsviolations ("нет нарушению прав животных").
Многие защитники прав животных, а также фанаты футболиста поддержали заявление Мо Салаха. "Спасибо за то, что заступились за не умеющих говорить... Животные в Египте нуждаются в заступничистве таких популярных и любимых народом людей, как вы", - пишет пользователь radwa_rabie, представляющийся защитником прав животных.
Многие пользователи "Твиттера" в ответ на сообщение Салаха опубликовали фотографии своих питомцев.
В октябре 2018 года египетский политик Маргарет Азир предложила откормить бродячих собак и продать их в другие страны. По ее мнению, это бы помогло решить проблему роста числа бродячих животных в городах Египта.
В интервью египетскому изданию Youm7 она сказала, что в некоторых странах собаки ценятся не меньше, чем овцы.
В минувшую пятницу власти Египта заявили, что правительство никак не связано с экспортом животных, и власти не занимаются "экспортом" животных, а только выдают соотвествующие разрешения.
Пресс-секретарь правительства Хамид Абдель Дайем сказал газете al-Hadath al-Youm, что обвинения властей в "экспорте" животных безосновательны.
Несмотря на все эти заверения властей, депутат Надия Генри направила запрос в парламент о рассмотрении законопроекта, который предусматривает уголовное наказание за вывоз из страны на продажу собак и кошек.