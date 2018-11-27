В Египте хотят "высылать" из страны бродячих животных. Мо Салах против

Правообладатель иллюстрации Mo Salah Image caption Свой текст в защиту бродячих животных Мо Салах сопроводил этой фотографией с сиамскими котами

Известный египетский футболист Мо Салах выступил против планов властей своей страны вывозить бродячих животных за границу. Салах опасается, что животные могут быть вывезены в те страны, где мясо собак и кошек идет на приготовление блюд.

"Кошки и собаки не будут вывозиться из Египта. Этого не будет и не может быть", - написал футболист в "Твиттере", сопроводив этот текст своей фотографией с двумя сиамскими кошками.

Защитники прав животных гневно отреагировали на сообщения о решении правительства Египта "экспортировать" бродячих собак и кошек, которых довольно много на улицах египетских городов.

Скандал в соцсетях разразился после сообщения на прошлой неделе о том, что министерство сельского хозяйства страны одобрило вывоз из Египта около 4 тысяч кошек и собак.

В минувшую среду египетская газета al-Masry al-Youm сообщила, что министерство подготовило соотвествующие документы для вывоза из Египта 2400 кошек и 1600 собак.

На следующий день пресс-секретарь министерства сказал в интервью египетскому телеканалу TenTV, что уже проведена вакцинация животных, и они готовы к отправке за границу.

При этом власти страны не уточнили, в какие страны вывозят животных и для каких целей.

Нападающий сборной Египта и футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах, который пользуется большой популярностью на родине, в странах Ближнего Востока и по всему миру, во вторник присоединился к протестам в соцсетях против "экспорта" животных, опубликовав твит с хештегом #notoanimalrightsviolations ("нет нарушению прав животных").

Многие защитники прав животных, а также фанаты футболиста поддержали заявление Мо Салаха. "Спасибо за то, что заступились за не умеющих говорить... Животные в Египте нуждаются в заступничистве таких популярных и любимых народом людей, как вы", - пишет пользователь radwa_rabie, представляющийся защитником прав животных.

Многие пользователи "Твиттера" в ответ на сообщение Салаха опубликовали фотографии своих питомцев.

В октябре 2018 года египетский политик Маргарет Азир предложила откормить бродячих собак и продать их в другие страны. По ее мнению, это бы помогло решить проблему роста числа бродячих животных в городах Египта.

В интервью египетскому изданию Youm7 она сказала, что в некоторых странах собаки ценятся не меньше, чем овцы.

В минувшую пятницу власти Египта заявили, что правительство никак не связано с экспортом животных, и власти не занимаются "экспортом" животных, а только выдают соотвествующие разрешения.

Пресс-секретарь правительства Хамид Абдель Дайем сказал газете al-Hadath al-Youm, что обвинения властей в "экспорте" животных безосновательны.

Несмотря на все эти заверения властей, депутат Надия Генри направила запрос в парламент о рассмотрении законопроекта, который предусматривает уголовное наказание за вывоз из страны на продажу собак и кошек.