Эротические пассажи сомнительного качества: в Лондоне вручили антипремию за худшее описание секса в литературе

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Лондонский журнал Literary Review в очередной раз присудил премию за самое худшее описание секса в литературе на английском языке. Победил американский писатель Джеймс Фрей, премию которому присудили за автобиографический роман "Катерина".

Воображение жюри поразили множественные эротические сцены в романе, в особенности длинное описание секса в парижском туалете между главным героем книги Джеем и его любовницей, моделью Катериной.

"Джеймсу Фрею в этом году удалось выбиться в лидеры из списка многочисленных номинантов-мужчин только благодаря количеству и длине сомнительных эротических пассажей в его романе", - говорится в заявлении жюри.

"Множественных и непрерывных сцен фантазий в "Катерине" хватило бы автору, чтобы завоевать эту награду много раз", - добавили они.

"Получение этой престижной награды для меня - большая честь и большое отрезвление", - сказал в ответ писатель.

В этом году в шортлист вошли одни мужчины, жюри, возможно, посчитало, что женщины пишут о сексе более правдоподобно.

По ставкам букмекеров, главным кандидатом на премию в этом году был Харуки Мураками за следующий пассаж: "Моя эякуляция была бурной и многократной. Снова и снова семя лилось из меня, переполняя ее вагину и делая простыни липкими. Я никак не мог остановиться. Я боялся, что если это продолжится, во мне ничего не останется. Юдзу все это время спала глубоким сном, не издавая ни звука, не было слышно даже ее дыхания. Но ее гениталии обхватили мои и не отпускали. Как будто они обладали собственной непоколебимой волей и решили выжать из моего тела все до последней капли".

Однако Фрей одолел и его.

История премии

Премия выдается с 1993 года, и стала в некотором роде культовой. Получали ее многие - от Стивена Кинга, до Моррисси и даже Тони Блэра.

Вот несколько примеров предыдущих лауреатов, получивших столь достойную награду за самое вопиющее описание полового акта.

"Разрушители" (The Destroyers) американского писателя Кристофера Боллена, лауреата 2017 года:

"Она закрывает свою грудь купальником. Все остальное остается очаровательно открытым. Кожа на ее руках и плечах разных оттенков загара, как водные разводы в ванне. Ее лицо и вагина соревнуются за мое внимание, и я смотрю вниз на бильярдный треугольник, который представляют собой мой пенис и мои яички".

"Ее форма" (The Shape of Her) британского писателя Роуэна Соммервиля:

"Это как если бы специалист по чешуекрылым влез на насекомое с твердым панцирем", а также: "Он расстегнул ее блузку, оголив грудь, сосок которой торчал, как нос прелестной ночной зверушки, принюхивающейся к ночи. Он зажал его между губами и высосал соль".

Премии также удостоился Норман Мейлер, лауреат Пулитцеровской премии за следующие слова: "Итак, Клара перевернулась, прижалась своей самой невыразимой частью тела к его носу и рту, судорожно втягивавшим воздух, и взяла в рот его дряхлый таран. Дядюшка был сейчас мягок, как завиток экскрементов. И все равно она принялась сосать с рвением, которое мог вселить в нее лишь Князь Тьмы - это она осознавала".

"Дергался как душ"

В 2005 году антипремию получил актер Джайлс Корен за фразу из его романа "Винклер", в котором пенис главного героя "дергался как душ, брошенный в пустую ванну".

Премию в 2014 году получил и всемирно известный нигерийский писатель Бен Окри за следующее описание секса в романе "Век Магии": Теребившая ее сосок рука набрела на выключатель, и она вспыхнула. Прикосновение к животу прожгло ее насквозь. Он щедро трогал ее тело, а мозг был загружен горько-сладкими ощущениями. Она осознала, что на ее теле есть места, которые поместить туда мог лишь бог с чувством юмора. Отдаваясь теплым потокам, она осознала, как он проник в нее. Он поглаживал ее шею, обхватывая лицо руками, пока ритмичные стоны не начали вырываться из нее. Она ощущала, что Вселенная была в ней. Где-то в ночи взорвалась шальная ракета".

В 2015 году премии удостоился и музыкант и поэт, лидер The Smiths Стивен Моррисси, за такие строки из его первого романа "Список потерянных": "Элиза и Эзра свернулись в один хихикающий снежный комочек соития, кричащий и вопящий. Они игриво покусывали друг друга и затягивались в опасный и шумный виток сексуального насилия - от грудей Элизы, похожих на бочонки, и сквозь вопящие уста Эзры...".