Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Авиалайнер находился в воздухе с сердцем на борту в течение трех часов

Американский авиалайнер, следовавший рейсом из Сиэтла в Даллас, был вынужден повернуть назад из-за того, что на его борту обнаружилось забытое человеческое сердце.

Авиакомпания Southwest Airlines сообщила, что контейнер для перевозки органов для трансплантации был доставлен из Калифорнии в Сиэтл, где из сердца должны были в клинике извлечь клапан для будущей пересадки.

Но этот контейнер забыли выгрузить из самолета, а его отсутствие оставалось незамеченным до тех пор, пока самолет не проделал полпути до Далласа.

Это сердце не предназначалось для пересадки конкретному пациенту.

Инцидент произошел в воскресенье, а его подробности стали известны в четверг.

Пассажиры рейса были крайне удивлены, когда командир экипажа объявил о находке на борту и причине возвращения в Сиэтл.

Некоторые из них стали немедленно запрашивать со своих смартфонов информацию о том, как долго может храниться трансплантируемый орган до операции по пересадке - обычно от четырех до шести часов, по мнению специалистов.

Сообщается, что самолет с сердцем на борту находился в воздухе около трех часов.

Врач, который был среди пассажиров авиарейса, но не участвовал в транспортировке органа, сообщил корреспонденту газеты Seattle Times, что, по его мнению, потеря сердца - ужасающий пример преступной халатности.

Сразу после возвращения рейса в Сиэтл сердце было доставлено в специальный центр хранения трансплантируемых органов. Как сообщила газета, оно прибыло туда вовремя и будет использовано для получения нужного хирургам материала.