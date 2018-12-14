Письмо Санта Клаусу нашлось 120 лет спустя
В Британии обнаружилось письмо, написанное Санта Клаусу ребенком 120 лет назад.
Письмо написала пятилетняя девочка Марджори из города Истборн на юге Англии.
Она просила английкого Деда Мороза принести ей в подарок игрушечных уток и цыплят, чулки, ленту и мячик для ее любимой кошки Киттикинс.
Письмо датировано 2 декабря 1898 года. Оно пролежало больше столетия в книге и обнаружилось, когда книгу сдали в магазин, занимающийся благотворительностью.
Теперь оно выставлено в витрине игрушечного магазина в городе Кентербери.
Лили Бирчелл, чей отец обнаружил письмо, сказала, что хотела бы найти потомков семьи Марджори и вернуть письмо им.
Лили, которая работает в книжном магазине, полагает, что это был бы замечательный подарок на Рождество.
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Проблема в том, что про маленькую Марджори неизвестно ничего, кроме того что жила она на улице Энис-роуд в Истборне.
Лили с отцом попытались найти информацию о жителях этой улицы, но, похоже, эта часть города подверглась бомбардировкам во время войны и была полностью перестроена.