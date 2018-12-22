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Американская певица и актриса Майли Сайрус переписала слова классической рождественской песенки Santa Baby, придав ей новый, феминистический, смысл.

В оригинале, который в 1953 году впервые исполнила звезда американского кабаре Эрта Китт, женщина мурлыкающим голоском просит, чтобы "Санта, детка" принес ей тучу подарков, включая меха, машину-кабриолет и квартиру, потому что "она была хорошей девочкой и ни с кем не целовалась" весь год.

Майли Сайрус исполнила свою версию в американской телепрограмме The Tonight Show c Джимми Фаллоном, пояснив, что ей не нужны подарки Санта-Клауса, потому что она сама может себе всё купить.

С ней, наверняка, не согласятся тысячи других женщин, но то, что просит Майли в своей версии, безусловно, бросает достойный вызов оригиналу: "Слушай, Санта, что я хочу тебе сказать: лучший друг девушки - это… равная оплата труда".

Этой строчкой Майли фактически положила на обе лопатки сразу два шлягера, поскольку расхожая фраза "Лучшие друзья девушки - это бриллианты" (Diamonds Are A Girl's Best Friends), на которую намекает здесь певица, впервые прозвучала в песне из бродвейского мюзикла, а затем и фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" с Мэрилин Монро в главной роли.

В новой версии Santa Baby есть такие строчки (в вольном переводе):

Не хочу ни бриллиантов, ни акций, ни денег.

И никаких красивых коробок.

И никакого шмотья, у меня - завал.

Сама куплю себе целый подвал.

Героиня Майли также хвастается в песне, что купила себе машину: "Санта, детка, всё сама, без помощи твоего эльфа".

Оканчивается вариант Майли Сайрус такими словами:

"Санта, детка, хочу, чтобы никакой козёл на работе не ущипнул меня за задницу".

Певица также напомнила ведущему, что в оригинале девушка просит "положить соболя под ёлочку".

"Вы знаете, о чем это? Это же мех, а я вообще веган", - сказала Сайрус.

Собственной версией этой классической новогодней песенки Майли Сайрус фактически поддержала новый тренд, когда тексты хорошо известных песен вдруг подпадают под запрет, как это случилось с другим рождественским шлягером - Baby It's Cold Outside, - текст которого в последнее время многие стали интерпретировать как прелюдию к изнасилованию.

Новая версия Santa Baby - не единственная рождественская песня от Майли Сайрус в этом году.

Она уже выпустила новый вариант ленноновского гимна Happy Christmas War is Over (1971), записав его вместе с сыном Джона Леннона и Йоко Оно Шоном Ленноном и музыкальным продюсером и исполнителем Марком Ронсоном.

В их версии тоже есть изменения, но очень незначительные: "…для желтого и красного" [имеется в виду цвет кожи] изменено на "для левого и правого", где, вероятно, речь идет о политических взглядах.