Британия: королевская семья отмечает Рождество в Сэндригеме
Королевская семья по традиции отмечает Рождество в своем поместье в Сэндрингеме в графстве Норфолк.
После посещения членами королевской семьи праздничной церковной службы их приветствовали сотни местных жителей.
Герцог и герцогиня Кембриджские, а также герцог и герцогиня Сассекские посетили церковь вместе с принцем Чарльзом.
В этом году его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, была вынуждена пропустить рождественскую службу из-за сильной простуды.
Герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II, также остался дома, но, как сообщается, он чувствует себя хорошо.
Члены королевской семьи выглядели счастливыми и расслабленными, принцы Уильям и Гарри и их жены вместе ходили в церковь. Несмотря на сообщения в СМИ о разногласиях и соперничестве, Кейт и Меган общались в дружелюбной манере.
Корреспондент Би-би-си Шарлот Галлахер сообщает, что собравшиеся шумно и радостно приветствовали королевскую семью, в особенности Ее Величество.