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Королевская семья по традиции отмечает Рождество в своем поместье в Сэндрингеме в графстве Норфолк.

После посещения членами королевской семьи праздничной церковной службы их приветствовали сотни местных жителей.

Герцог и герцогиня Кембриджские, а также герцог и герцогиня Сассекские посетили церковь вместе с принцем Чарльзом.

В этом году его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, была вынуждена пропустить рождественскую службу из-за сильной простуды.

Герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II, также остался дома, но, как сообщается, он чувствует себя хорошо.

Правообладатель иллюстрации AFP/ Getty Images Image caption Меган и Гарри привествуют прихожан

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцогиня Кембриджская поздравляет детей с Рождеством

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская общались весьма дружелюбно

Члены королевской семьи выглядели счастливыми и расслабленными, принцы Уильям и Гарри и их жены вместе ходили в церковь. Несмотря на сообщения в СМИ о разногласиях и соперничестве, Кейт и Меган общались в дружелюбной манере.

Корреспондент Би-би-си Шарлот Галлахер сообщает, что собравшиеся шумно и радостно приветствовали королевскую семью, в особенности Ее Величество.

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Правообладатель иллюстрации PA Image caption Попривествовать королевскую семью собралось множество людей

Правообладатель иллюстрации AFP/ Getty Images Image caption Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбанк, поженившиеся в октябре

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сын принцессы Анны Питер Филлипс со своими дочерьми Саванной и Айлой

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Жена Питера Филлипса Отем и принцесса Беатрис