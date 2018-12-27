Image caption Пользователям соцсети нововведения решительно не понравились

Компания Instagram вечером в четверг принесла извинения миллионам пользователей соцсети за внезапно вышедшее обновление приложения, которое у многих вызвало недоумение, несмотря на то, что было отменено в течение часа.

Новшество заключалось в том, что для просмотра ленты фотографий ее было нужно пролистывать горизонтально, а не снизу вверх, как привыкли пользователи.

Реакция пользователей была молниеносной: уже через несколько минут в "Твиттере" появилась волна сообщений с едкой критикой нового дизайна и требованиями вернуть вертикальный скроллинг.

Пользователи немедленно уподобили приложение популярному сервису онлайн-знакомств "Тиндер", назвали апдейт худшим в истории "Инстаграма" и начали грозиться удалить приложение. Спустя примерно час компания откатила назад все изменения.

Директор по продуктам Instagram Адам Моссиери принес извинения от лица компании в "Твиттере": "Прошу прощения, это замышлялось как маленький тест, но мы зашли дальше, чем планировали", - написал он.

В "Твиттере" запустили хэштег #instagramupdate (#обновлениеИнстаграма), которым сопровождались тысячи негативных комментариев.

Пользователи недоумевали, кому могла прийти в голову такая идея. Многие просили сооснователей соцсети Кевина Систрома и Майка Кригера, покинувших компанию в прошлом году, вернуться.

Другие предполагали, что таким образом в компании хотят заставить пользователей уделять больше внимания каждому посту.

Пропустить Twitter пост , автор: @michaelbrown_10 Only in 2018 could a company as large as Instagram release a new update and then receive such a backlash over it that they change it back 20 minutes later. Beautiful. #instagramupdate — Michael (@michaelbrown_10) 27 декабря 2018 г.

"Только в 2018 году такая крупная компания, как "Инстаграм", может выпустить обновление и получить в ответ такую реакцию, что 20 минут спустя всё возвращает, как было. Прекрасно", - написал пользователь @michaelbrown_10.

Вот как прошло обновление "Инстаграма", - пишет пользователь Мэтт Блэк.

"Вы бы видели комментарии под моим прошлым постом в "Инстаграме", - пожаловался представитель компании Адам Моссери.