Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ричард Овертон не раз шутил, что прожить такую долгую жизнь ему помогли Бог, виски и сигары

В Техасе в возрасте 112 лет умер самый пожилой ветеран Второй мировой войны, который был также и самым старым долгожителем США.

Во время войны Ричард Овертон три года служил в одном из подразделений армии США, состоящем исключительно из чернокожих солдат и офицеров. Участвовал в различных военных операциях и высадках в Тихом океане.

В 2013 году в День ветеранов признательность за служение стране Овертону выразил лично Барак Обама, занимавший тогда пост президента. В США День ветеранов - национальный праздник, который отмечается ежегодно 11 ноября.

Ричард Овертон говорил, что прожил такую длинную жизнь потому, что так распорядился Господь, но добавлял, что виски и сигары тоже сыграли свою роль.

"Я курил сигары с 18 лет, и я до сих пор их курю. Двенадцать штук в день", - цитирует одно из его прежних интервью техасское телевидение.

Пропустить Twitter пост , автор: @TexasVeterans We are saddened that Mr. Richard Overton, the nation's oldest man, 3rd oldest living man in the world, and our Nation's oldest living veteran born in 1906, has died at age 112. "You don't know when you get here, you don't know when you go, it's in God's hands" - #RichardOverton pic.twitter.com/bZE48egckZ — Texas Veterans Commission (@TexasVeterans) 28 декабря 2018 г.

Ему было 30 лет, когда он добровольцем был зачислен в 1887-й Инженерный авиационный батальон и попал в Перл-Харбор вскоре после того, как он подвергся бомбардировке японских ВВС в 1941 году.

"Он был в Перл-Харборе, когда еще тлели военные корабли. Он был на Окинаве (один из крупных островов японского архипелага - прим. Би-би-си). Он был на Иводзиме, о которой сказал: "Я выбрался оттуда только милостью Божьей"", - говорил Обама об Овертоне в 2013 году.

Битва за Иводзиму - первая операция сил США на территории Японии.

"Мы прятались в окопах, пули свистели прямо над головой", - вспоминал ветеран в интервью одну из высадок, в ходе которой ему довелось выносить тела погибших товарищей с поля битвы.

Овертон родился в 1906 году и большую часть жизни провел в техасском городе Остин. Год назад, в честь 111-го дня рождения Овертона городской совет переименовал улицу, на которой он прожил более 70 лет, в Ричард Овертон авеню.

"Своем остроумием и доброй душой он оставил след в жизни многих людей. Для меня было огромной честью быть знакомым с ним лично", - сказал в минувший четверг в офциальном завлении губернатор штата Техас Грег Эбботт. Он также назвал Овертона американской иконой и легендой Техаса.

В июле 2015 года мировые СМИ сообщили, что в Японии умер старейший мужчина Земли. Сакари Момои тоже было 112 лет.

Однако пока неясно, можно ли считать Ричарда Овертона старейшим мужчиной на планете, дожившим до 2018 года.