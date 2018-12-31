Коты, щенки и вампиры. О чем британские туристы спрашивают Форин-офис

Правообладатель иллюстрации NurPhoto via Getty Images Image caption В Форин-офисе с сожалением констатировали, что не могут давать консультации по поводу бродячих котов

Водятся ли вампиры в Польше, на ком из аргентинок лучше всего жениться и куда сдать найденную на берегу деревяшку? Британское министерство иностранных дел собрало самые странные вопросы, которые приходится выслушивать консульским работникам от британцев, находящихся за рубежом (в основном, туристов).

Авторы подборки напоминают, что звонить в британские консульства по телефонам горячей линии нужно только в экстренных ситуациях.

Всего за 2018 год британские консульства получили более 330 тысяч звонков с просьбой о помощи, сообщили в Форин-офисе.

Дипломаты помогли более чем 3400 гражданам Соединенного Королевства, попавшим в больницы, и 4900 арестованным местной полицией.

Кроме того, министерство иностранных дел отпечатало почти 30 тысяч временных проездных документов для тех, кто потерял паспорта за границей.

Но было немало странных, а порой и откровенно дурацких просьб.

Один британец в Нидерландах, посмотрев фильм "Храброе сердце", позвонил дипломатам, чтобы задать вопросы о сюжете ленты.

Другой британец обратился в консульство на Канарских островах с просьбой повлиять на администрацию гостиницы, чтобы ему предоставили другой номер - в его комнату забрался бездомный кот и помочился на кровать.

Некто позвонил в посольство Британии в США, чтобы узнать, за кого из участников шоу Strictly Come Dancing (российский аналог - "Танцы со звездами") проголосовали прошлой ночью.

Другие странные запросы

Один мужчина хотел выяснить, есть ли в Польше вампиры, потому что женщина, с которой он познакомился в интернете, перед первым свиданием спросила, какая у него группа крови.

Другой попросил министерство иностранных дел замолвить за него слово перед массажным салоном в Бангкоке: он заснул во время сеанса массажа и считает, что не должен платить за оказанную услугу.

Image caption Британец поинтересовался результатами телешоу Strictly Come Dancing в МИД

В посольство Великобритании в Нью-Дели позвонил человек и поинтересовался, когда откроется диппредставительство, поскольку он где-то слышал, что там продается вегетарианская колбаса.

Другой британец в Италии попросил посольство помочь в организации его свадьбы, а также порекомендовать флориста и достать билеты на встречу с папой римским Франциском.

В консульство в Кувейте позвонили и спросили, не желает ли кто-то из сотрудников диппредставительства приютить их щенков.

Звонивший в консульство в Буэнос-Айресе просил список аргентинских женщин, которые подходят ему в качестве невесты.

Еще один спрашивал, куда ему сдать найденный на пляже кусок дерева, который, как он предполагал, мог быть обломком старинного британского парусника.

"С сожалением вынужден констатировать, что министерство иностранных дел не может давать консультации по поводу вампиров, бродячих котов или телешоу. А хранить вегетарианские колбасы у нас, увы, негде", - сказал представитель Форин-офиса.

"Если, будучи в другой стране, вы попали в экстренную ситуацию, свяжитесь с ближайшим британским посольством или консульством, и наши сотрудники сделают все возможное, чтобы вам помочь", - добавил дипломат.