Пропавшая кошка вернулась к хозяевам спустя пять лет
Кошка, пропавшая пять лет назад во время визита к ветеринару, вернулась к хозяевам целой и невредимой.
Кошка по кличке Рокси, жившая в доме Вики Стоукс в английском графстве Южный Глостершир, сбежала из своей переноски в 2013 году.
Стоукс прочесала все соседние улицы и расклеила объявления о пропаже по всему району, но животное так и не нашлось.
Не так давно Рокси начала регулярно появляться в саду местной жительницы Эми Уорд, однако на контакт с людьми она не шла.
Уорд рассказала, что кошка выглядела очень истощенной; у нее явно были блохи, но когда девушка пыталась покормить кошку, она вела себя очень агрессивно.
Постепенно Уорд завоевала доверие Рокси, кошка начала входить в дом, и Эми смогла дать ей несколько видов лекарств от блох, а затем заманить ее в коробку.
В этой коробке Уорд принесла кошку в ту же ветеринарную клинику, где ее последний раз видели хозяева. На кошке был чип, поэтому ветеринарам не составило труда найти хозяев животного.
Вики Стоукс за пять лет успела переехать и родить двоих дочерей. Она назвала возвращение Рокси рождественским чудом.
"Я думала, что она умерла, но с ней вроде все в порядке, и мы очень благодарны Эми за то, что она нашла ее", - сказала девушка.
По словам Стоукс, Рокси после возвращения часто занимает почетное место на кровати своих хозяев, что не очень нравится кошке Харли, которую семья взяла после исчезновения Рокси. В доме также живет кот Джордж.
"С тех пор, как она была здесь в последний раз, ситуация немного изменилась, поэтому у нас сейчас в общей сложности три кошки и двое детей, и мы живем в другом доме, но я надеюсь, что она быстро освоится", - сказала Стоукс.