Пропавшая кошка вернулась к хозяевам спустя пять лет

Правообладатель иллюстрации Vicky Stokes Image caption Рокси вернулась к своему другу - коту Джорджу, но теперь ей придется подружиться и с кошкой Харли, которую хозяева завели уже после ее пропажи

Кошка, пропавшая пять лет назад во время визита к ветеринару, вернулась к хозяевам целой и невредимой.

Кошка по кличке Рокси, жившая в доме Вики Стоукс в английском графстве Южный Глостершир, сбежала из своей переноски в 2013 году.

Стоукс прочесала все соседние улицы и расклеила объявления о пропаже по всему району, но животное так и не нашлось.

Правообладатель иллюстрации Vicky Stokes Image caption Стоукс расклеила объявления о пропаже кошки по всему району

Не так давно Рокси начала регулярно появляться в саду местной жительницы Эми Уорд, однако на контакт с людьми она не шла.

Уорд рассказала, что кошка выглядела очень истощенной; у нее явно были блохи, но когда девушка пыталась покормить кошку, она вела себя очень агрессивно.

Постепенно Уорд завоевала доверие Рокси, кошка начала входить в дом, и Эми смогла дать ей несколько видов лекарств от блох, а затем заманить ее в коробку.

В этой коробке Уорд принесла кошку в ту же ветеринарную клинику, где ее последний раз видели хозяева. На кошке был чип, поэтому ветеринарам не составило труда найти хозяев животного.

Правообладатель иллюстрации Vicky Stokes Image caption Рокси предстоит еще один визит к ветеринару 2 января

Вики Стоукс за пять лет успела переехать и родить двоих дочерей. Она назвала возвращение Рокси рождественским чудом.

"Я думала, что она умерла, но с ней вроде все в порядке, и мы очень благодарны Эми за то, что она нашла ее", - сказала девушка.

По словам Стоукс, Рокси после возвращения часто занимает почетное место на кровати своих хозяев, что не очень нравится кошке Харли, которую семья взяла после исчезновения Рокси. В доме также живет кот Джордж.

"С тех пор, как она была здесь в последний раз, ситуация немного изменилась, поэтому у нас сейчас в общей сложности три кошки и двое детей, и мы живем в другом доме, но я надеюсь, что она быстро освоится", - сказала Стоукс.