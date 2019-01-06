В 2018 году число погибших в авиакатастрофах резко выросло

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Самолеты - по-прежнему самый безопасный вид транспорта, уверены эксперты

В прошлом году число погибших в результате авиакатастроф резко возросло по сравнению с 2017 годом, но 2018 год по-прежнему остается одним из самых безопасных за всю историю наблюдений.

В результате авиационных происшествий в прошлом году погибли 556 человек по сравнению с 44-мя в 2017 году, сообщает базирующаяся в Нидерландах организация Aviation Safety Network ("Сеть авиационной безопасности", ASN).

Самая страшная авария в прошлом году произошла в октябре, когда в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, в результате которой погибли 189 человек.

2017 год оказался самым безопасным в истории коммерческих авиакомпаний - было зарегистрировано 10 авиапроисшествий со смертельным исходом, из них пять раз терпели крушение грузовые самолеты и пять раз - пассажирские, всего погибли 44 человека, находившиеся на борту.

В эту статистику не включены катастрофы с военными и некоммерческими бортами, а также погибшие на земле. Если же учитывать и их, то цифры будут более печальными - 24 авиакатастрофы, 230 погибших.

В 2018 году, по данным ASN, в коммерческой авиации в общей сложности произошло 15 авиапроисшествий с человеческими жертвами - разбились 12 пассажирских и 3 грузовых самолета, погибли 556 человек. С учетом крушений военно-транспортных самолетов число катастроф составляет 25, число погибших - 917.

Самые крупные катастрофы 2018 года:

29 октября - "Боинг-737 MAX" авиакомпании Lion Air после вылета из Джакарты рухнул в Яванское море, погибли все находившиеся на борту 189 человек. По предварительным выводам комиссии, по своему техническому состоянию самолет не должен был подниматься в воздух и его следовало вывести из эксплуатации.

18 мая - "Боинг-737-201" авиакомпании Cubana de Aviacion разбился близ Гаваны, погибли 112 человек. Причиной катастрофы назван человеческий фактор.

11 февраля - Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье, погиб 71 человек. Причиной катастрофы, по данным комиссии, стала ошибка экипажа.

18 февраля - ATR-72-212 авиакомпании Iran Aseman Airlines разбился в горах Загрос в Иране. 66 погибших. Точная причина крушения не установлена, звучали версии как ошибки экипажа в сложных метеоусловиях, так и сбоя навигационного оборудования.

12 марта близ аэропорту Катманду 12 марта разбился самолет Bombardier Dash Q-400, погиб 51 человек. Причиной крушения назван технический сбой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коммерческий авиалайнер заходит на посадку

"Значительный прогресс"

По статистике ASN за 2018 год, лишь один из 2 520 000 полетов заканчивается инцидентом с человеческими жертвами. В 2017 году этот показатель был лучше: одна катастрофа на 7 360 000 полетов.

Тем не менее, как заявляют в организации, ситуация в сфере авиационной безопасности за последнее время значительно улучшилась.

"Если бы количество аварий оставалось таким же, как и 10 лет назад, в прошлом году произошло бы 39 авиапроисшествий со смертельным исходом, - сказал генеральный директор ASN Харро Рантер. - А если бы на уровне 2000 года, то 64. Это значительный прогресс в плане авиабезопасности за последние два десятилетия".

По данным ASN, чаще всего трагические авиапроисшествия происходят из-за потери контроля над воздушным судном. Как минимум 10 из 25 крупных катастроф за последние пять лет связаны с потерей пилотами контроля или управления, заявляют в организации.