В 2018 году число погибших в авиакатастрофах резко выросло
В прошлом году число погибших в результате авиакатастроф резко возросло по сравнению с 2017 годом, но 2018 год по-прежнему остается одним из самых безопасных за всю историю наблюдений.
В результате авиационных происшествий в прошлом году погибли 556 человек по сравнению с 44-мя в 2017 году, сообщает базирующаяся в Нидерландах организация Aviation Safety Network ("Сеть авиационной безопасности", ASN).
Самая страшная авария в прошлом году произошла в октябре, когда в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, в результате которой погибли 189 человек.
- Крушение "Боинга" в Индонезии: самолет не должен был летать
- Авиакатастрофа в Катманду, 49 погибших. Что известно
2017 год оказался самым безопасным в истории коммерческих авиакомпаний - было зарегистрировано 10 авиапроисшествий со смертельным исходом, из них пять раз терпели крушение грузовые самолеты и пять раз - пассажирские, всего погибли 44 человека, находившиеся на борту.
В эту статистику не включены катастрофы с военными и некоммерческими бортами, а также погибшие на земле. Если же учитывать и их, то цифры будут более печальными - 24 авиакатастрофы, 230 погибших.
В 2018 году, по данным ASN, в коммерческой авиации в общей сложности произошло 15 авиапроисшествий с человеческими жертвами - разбились 12 пассажирских и 3 грузовых самолета, погибли 556 человек. С учетом крушений военно-транспортных самолетов число катастроф составляет 25, число погибших - 917.
Самые крупные катастрофы 2018 года:
- 29 октября - "Боинг-737 MAX" авиакомпании Lion Air после вылета из Джакарты рухнул в Яванское море, погибли все находившиеся на борту 189 человек. По предварительным выводам комиссии, по своему техническому состоянию самолет не должен был подниматься в воздух и его следовало вывести из эксплуатации.
- 18 мая - "Боинг-737-201" авиакомпании Cubana de Aviacion разбился близ Гаваны, погибли 112 человек. Причиной катастрофы назван человеческий фактор.
- 11 февраля - Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье, погиб 71 человек. Причиной катастрофы, по данным комиссии, стала ошибка экипажа.
- 18 февраля - ATR-72-212 авиакомпании Iran Aseman Airlines разбился в горах Загрос в Иране. 66 погибших. Точная причина крушения не установлена, звучали версии как ошибки экипажа в сложных метеоусловиях, так и сбоя навигационного оборудования.
- 12 марта близ аэропорту Катманду 12 марта разбился самолет Bombardier Dash Q-400, погиб 51 человек. Причиной крушения назван технический сбой.
"Значительный прогресс"
По статистике ASN за 2018 год, лишь один из 2 520 000 полетов заканчивается инцидентом с человеческими жертвами. В 2017 году этот показатель был лучше: одна катастрофа на 7 360 000 полетов.
Тем не менее, как заявляют в организации, ситуация в сфере авиационной безопасности за последнее время значительно улучшилась.
"Если бы количество аварий оставалось таким же, как и 10 лет назад, в прошлом году произошло бы 39 авиапроисшествий со смертельным исходом, - сказал генеральный директор ASN Харро Рантер. - А если бы на уровне 2000 года, то 64. Это значительный прогресс в плане авиабезопасности за последние два десятилетия".
По данным ASN, чаще всего трагические авиапроисшествия происходят из-за потери контроля над воздушным судном. Как минимум 10 из 25 крупных катастроф за последние пять лет связаны с потерей пилотами контроля или управления, заявляют в организации.