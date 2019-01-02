Умер музыкант Крис Кельми

Правообладатель иллюстрации TASS/Старков Владимир

В России в своем подмосковном доме умер певец и музыкант Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми). Согласно сообщениям, это произошло 1 января.

Кельми было 63 года. Музыканта нашли в доме, когда он был уже без сознания, спасти его не удалось. Точная причина смерти пока не известна.

Крис Кельми - создатель групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", участник группы "Автограф", автор таких известных песен как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси".

Крис Кельми также написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

Как рассказал РЕН ТВ директор певца Евгений Суслов, состояние здоровья Кельми уже долгое время вызывало беспокойство.

Сообщается, что Крис Кельми в последнее время не покидал загородный дом доме в деревне Новоглаголево.