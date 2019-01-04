Президент США Дональд Трамп выложил в своем "Инстаграме" фотоколлаж о строительстве стены на границе с Мексикой, в котором вновь использовал слоган из "Игры престолов".

Фотографию сопровождает слоган "The Wall Is Coming" ("Стена близко"), написанный фирменным шрифтом из сериала. Мем из "Игры престолов" звучит как "Зима близко".

Возможно, Трамп - фанат "Игры престолов", однако многие пользователи усомнились в том, что американский лидер смотрел седьмой сезон, где Стену разрушает дракон.

Трамп не впервые использует слоган и фирменные шрифты "Игры престолов", несмотря на просьбу снявшей сериал компании HBO не делать этого.

В прошлом году он в похожем стиле анонсировал санкции против Ирана, выложив фото, где перед ним лежит его плакат с подписью "Санкции близко".