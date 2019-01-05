Двух ланкийцев задержали за взятку картонному полицейскому

Правообладатель иллюстрации Vavuniya Police Image caption После задержания молодых людей отпустили под залог

Полиция Шри-Ланки задержала двоих молодых людей из-за видеоролика, на котором один из них делает вид, что дает взятку картонной фигуре полицейского.

В ролике, снятом недалеко от города Вавуния, один из них подъезжает на мотоцикле к картонной фигуре полицейского с радаром и якобы дает ему деньги.

О задержании героя этого видео и оператора стало известно накануне. По информации СМИ, им по 23 года. Сейчас они отпущены под залог.

Картонная фигура полицейского, как утверждают в полиции, оказалась повреждена.

Это не первое дело, заведенное после взаимодействия ланкийцев с недавно расставленными вдоль дорог острова фигурами полицейских.

Несколько месяцев назад два молодых человека были арестованы за то, что унесли одну такую фигуру домой.

Задержание юношей вызвало гнев в соцсетях. Многие указывали на то, что посыл ролика - антикоррупционный.

"Это сатира, а не преступление", - написал один из пользователей.

По статистике международной организации "Трансперенси Интернешнл", полиция - одно из самых коррумпированных ведомств Шри-Ланки.