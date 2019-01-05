Самую молодую конгрессвумен пристыдили за танцы. Она станцевала снова!
29-летнюю Александрию Окасио-Кортез - самую молодую конгрессвуман в истории США - попытались высмеять в соцсетях из-за старого видео с ее танцем. В ответ она станцевала у собственного кабинета в Капитолии и выложила ролик в "Твиттер".
Видео 2010 года, на котором Окасио-Кортез танцует на крыше, опубликовал в "Твиттере" пользователь Дэн Джордан 2 января, за день до первого заседания Конгресса 116-го созыва, на котором Окасио-Кортез вступила в должность вместе с другими новыми членами палаты представителей.
Ролик, на момент публикации материала, набрал 10,7 млн просмотров и получил тысячи ретвитов. "Университетское видео Александрии Окасио-Кортез - Поздравляю Нью-Йорк!" - написал он. Джордан, судя по его "Твиттеру", активный сторонник Трампа.
29-летняя сторонница экс-кандидата в президенты, сенатора Берни Сандерса одержала сенсационную победу в Нью-Йорке на промежуточных выборах 6 ноября 2018 года. Сначала она неожиданно выиграла праймериз у высокопоставленного конгрессмена, председателя кокуса Демократической партии в палате представителей, а затем победила на выборах.
Раскритиковать Окасио-Кортез за танцы в университете попытались многие противники демократов. "Вот любимая Америкой коммунистка-всезнайка ведет себя как бестолковая кретинка, кем она и является", - такой записью снабдили видео в "Твиттере" AnonymousQ (позже аккаунт был удален).
"Учитывая ее движения, есть и положительная сторона - после того как Александрия Окасио-Кортез будет вынуждена уйти с поста после одного срока, она может пойти танцевать на сцене, где есть шест", - прокомментировал видео сторонник республиканцев под ником MartinD1964.
Ролик, с помощью которого Окасио-Кортез попытались унизить - перемонтированная версия 4-минутного видео, где студенты Бостонского университета танцуют под песню Lisztomania группы Phoenix. Окасио-Кортез окончила этот университет в 2011 году. Студенты на видео изображали танец из подростковой комедии восьмидесятых "Клуб "Завтрак".
Впрочем, попытка раскритиковать Окасио-Кортез за танцы привела к новой волне поддержки молодой конгрессвумен в соцсетях.
В "Твиттере" появился аккаунт "Александрия Окасио-Кортез танцует под все песни" - там уже больше 80 твитов с одним и тем же роликом с танцами Окасио-Кортез, но под разную музыку. Аккаунт набрал больше 20 тыс подписчиков.
"Хочу, чтобы Александрия Окасио-Кортез дала мне уроки танцев", - написал в "Твиттере" актер Джордж Такеи.
Актер Рассел Кроу назвал Окасио Кортез фантастической. "Чем больше у нас будет таких политиков как она, тем скорее мы все будем танцевать", - написал он.
"Она никогда не оправится от того, что мир увидел, как она… отлично танцует и веселится со своими друзьями в университете", - иронизировал в "Твиттере" американский стендап-комик Пэттон Освальт.
Сама Окасио-Кортез сказала газете Hill, что "для избранных госслужащих нормально иметь репутацию хорошо танцующего человека, и она рада быть таким человеком". Конгрессвумен добавила, что она не удивлена тем, что республиканцы рассматривают веселье как нечто незаконное.
Позднее Окасио-Кортез сняла на видео, как она танцует у своего кабинета в Капитолии под песню War Брюса Спрингстина. Ролик она выложила в "Твиттере" с подписью "Слышала, республиканцы думают, что танцующие женщины - это возмутительно. Подождите, пока они не узнали, что конгрессвумен тоже танцуют!"
Ранее Окасио-Кортез получила прозвище "конгрессвумен-миллениал", когда, победив на выборах, объявила, что у нее нет денег снимать квартиру в Вашингтоне и она ждет первой зарплаты в палате представителей.