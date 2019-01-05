Самую молодую конгрессвумен пристыдили за танцы. Она станцевала снова!

Правообладатель иллюстрации Howard Thurman Center Image caption Ролик с танцами Окасио-Кортез в университете набрал в "Твиттере" 10 млн просмотров

29-летнюю Александрию Окасио-Кортез - самую молодую конгрессвуман в истории США - попытались высмеять в соцсетях из-за старого видео с ее танцем. В ответ она станцевала у собственного кабинета в Капитолии и выложила ролик в "Твиттер".

Видео 2010 года, на котором Окасио-Кортез танцует на крыше, опубликовал в "Твиттере" пользователь Дэн Джордан 2 января, за день до первого заседания Конгресса 116-го созыва, на котором Окасио-Кортез вступила в должность вместе с другими новыми членами палаты представителей.

Ролик, на момент публикации материала, набрал 10,7 млн просмотров и получил тысячи ретвитов. "Университетское видео Александрии Окасио-Кортез - Поздравляю Нью-Йорк!" - написал он. Джордан, судя по его "Твиттеру", активный сторонник Трампа.

29-летняя сторонница экс-кандидата в президенты, сенатора Берни Сандерса одержала сенсационную победу в Нью-Йорке на промежуточных выборах 6 ноября 2018 года. Сначала она неожиданно выиграла праймериз у высокопоставленного конгрессмена, председателя кокуса Демократической партии в палате представителей, а затем победила на выборах.

Раскритиковать Окасио-Кортез за танцы в университете попытались многие противники демократов. "Вот любимая Америкой коммунистка-всезнайка ведет себя как бестолковая кретинка, кем она и является", - такой записью снабдили видео в "Твиттере" AnonymousQ (позже аккаунт был удален).

"Учитывая ее движения, есть и положительная сторона - после того как Александрия Окасио-Кортез будет вынуждена уйти с поста после одного срока, она может пойти танцевать на сцене, где есть шест", - прокомментировал видео сторонник республиканцев под ником MartinD1964.

Пропустить Twitter пост , автор: @MartinD1964 With those moves look on the bright side—After Alexandria Ocasio-Cortez is forced out of office after one term she can go dance on a stage that has a pole. 🙄 — MartinD1964 (@MartinD1964) 3 января 2019 г.

Ролик, с помощью которого Окасио-Кортез попытались унизить - перемонтированная версия 4-минутного видео, где студенты Бостонского университета танцуют под песню Lisztomania группы Phoenix. Окасио-Кортез окончила этот университет в 2011 году. Студенты на видео изображали танец из подростковой комедии восьмидесятых "Клуб "Завтрак".

Впрочем, попытка раскритиковать Окасио-Кортез за танцы привела к новой волне поддержки молодой конгрессвумен в соцсетях.

В "Твиттере" появился аккаунт "Александрия Окасио-Кортез танцует под все песни" - там уже больше 80 твитов с одним и тем же роликом с танцами Окасио-Кортез, но под разную музыку. Аккаунт набрал больше 20 тыс подписчиков.

"Хочу, чтобы Александрия Окасио-Кортез дала мне уроки танцев", - написал в "Твиттере" актер Джордж Такеи.

Актер Рассел Кроу назвал Окасио Кортез фантастической. "Чем больше у нас будет таких политиков как она, тем скорее мы все будем танцевать", - написал он.

Пропустить Twitter пост , автор: @russellcrowe Hahaha she’s fantastic .

The more politicians we have like @AOC the sooner we’ll all be dancing. This is a real person, in touch with her roots. She has a perspective, a work ethic & a humanity based philosophy that seeks the best outcome for the most people..

More power to her. https://t.co/NEKPAm14Cm — Russell Crowe (@russellcrowe) 3 января 2019 г.

"Она никогда не оправится от того, что мир увидел, как она… отлично танцует и веселится со своими друзьями в университете", - иронизировал в "Твиттере" американский стендап-комик Пэттон Освальт.

Сама Окасио-Кортез сказала газете Hill, что "для избранных госслужащих нормально иметь репутацию хорошо танцующего человека, и она рада быть таким человеком". Конгрессвумен добавила, что она не удивлена тем, что республиканцы рассматривают веселье как нечто незаконное.

Пропустить Twitter пост , автор: @jokork9 Oh my goodness. A high school student dancing and singing? Who do you think this is going to offend, the pastor in Footloose? — Fluent in Sarcasm (@jokork9) 3 января 2019 г.

Позднее Окасио-Кортез сняла на видео, как она танцует у своего кабинета в Капитолии под песню War Брюса Спрингстина. Ролик она выложила в "Твиттере" с подписью "Слышала, республиканцы думают, что танцующие женщины - это возмутительно. Подождите, пока они не узнали, что конгрессвумен тоже танцуют!"

Ранее Окасио-Кортез получила прозвище "конгрессвумен-миллениал", когда, победив на выборах, объявила, что у нее нет денег снимать квартиру в Вашингтоне и она ждет первой зарплаты в палате представителей.