Парфенон в снегу, пальмы и пляжи в инее: Грецию накрыло небывалым снегопадом
Запорошенный снегом Акрополь, пальмы и лимонные деревья в инее - греческая столица предстала в среду утром в новом свете.
Снег в Афинах редкость, если он и выпадает, то обычно сразу же тает. Несколько дней назад на Грецию обрушились мощные снегопады, сопровождаемые аномальными морозами.
Снегопад был вызван циклоном "Телемах", за ночь выпало несколько сантиметров снега.
Из-за непогоды не работают многие школы и магазины, закрыты многие автотрассы и некоторые участки железной дороги.
Первые снегопады пришли в Грецию еще в декабре. Их жертвами стали уже три человека.
В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, снегопады утихнут и в страну вернутся плюсовые температуры.