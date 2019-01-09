Парфенон в снегу, пальмы и пляжи в инее: Грецию накрыло небывалым снегопадом

  • 9 января 2019

Запорошенный снегом Акрополь, пальмы и лимонные деревья в инее - греческая столица предстала в среду утром в новом свете.

Снег в Афинах редкость, если он и выпадает, то обычно сразу же тает. Несколько дней назад на Грецию обрушились мощные снегопады, сопровождаемые аномальными морозами.

Снегопад был вызван циклоном "Телемах", за ночь выпало несколько сантиметров снега.

Из-за непогоды не работают многие школы и магазины, закрыты многие автотрассы и некоторые участки железной дороги.

Первые снегопады пришли в Грецию еще в декабре. Их жертвами стали уже три человека.

Акрополь Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Запорошенный снегом Акрополь
афины в снегу Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Храм Зевса в Афинах
Афины Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Непривычный вид на Афины под снегом
пальма Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Под снегом оказались пальмы, апельсиновые и лимонные деревья
храм Зевса Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Вид на храм Зевса Олимпийского
снег Правообладатель иллюстрации Empics
Image caption Фонтаны в Афинах работают и в снегопад
снег Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Озеро Стимфалия на горном плато между горами Килини и Олигиртос в снегу
Пляжи в снегу в местечке Артемида Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Пляжи в снегу в местечке Артемида
Салоники Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Площадь Аристотеля в Салониках
Снеговик Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Снеговик у подножия памятника Александру Македонскому в Салониках
Белая башня Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Белая башня в Салониках

В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, снегопады утихнут и в страну вернутся плюсовые температуры.

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