Парфенон в снегу, пальмы и пляжи в инее: Грецию накрыло небывалым снегопадом

Запорошенный снегом Акрополь, пальмы и лимонные деревья в инее - греческая столица предстала в среду утром в новом свете.

Снег в Афинах редкость, если он и выпадает, то обычно сразу же тает. Несколько дней назад на Грецию обрушились мощные снегопады, сопровождаемые аномальными морозами.

Снегопад был вызван циклоном "Телемах", за ночь выпало несколько сантиметров снега.

Из-за непогоды не работают многие школы и магазины, закрыты многие автотрассы и некоторые участки железной дороги.

Первые снегопады пришли в Грецию еще в декабре. Их жертвами стали уже три человека.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Запорошенный снегом Акрополь

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Храм Зевса в Афинах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Непривычный вид на Афины под снегом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Под снегом оказались пальмы, апельсиновые и лимонные деревья

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вид на храм Зевса Олимпийского

Правообладатель иллюстрации Empics Image caption Фонтаны в Афинах работают и в снегопад

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Озеро Стимфалия на горном плато между горами Килини и Олигиртос в снегу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пляжи в снегу в местечке Артемида

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Площадь Аристотеля в Салониках

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Снеговик у подножия памятника Александру Македонскому в Салониках

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Белая башня в Салониках

В ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, снегопады утихнут и в страну вернутся плюсовые температуры.