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В Австралии обнаружили коврового питона, который был весь покрыт клещами.

Ромбические - или ковровые - австралийские питоны относятся к роду неядовитых змей из семейства питонов. В естественных условиях охотятся на мелких млекопитающих (сумчатые, крысы, мыши), птиц и ящериц.

Рептилию, облепленную паразитами, нашли в бассейне на заднем дворе жилого дома в Квинсленде.

Профессиональный ловец змей Тони Харрисон поймал питона, которого потом доставили в ветеринарную клинику.

Специалисты сняли с питона более 500 клещей, рассказал Би-би-си Харрисон. Ожидают, что питон скоро поправится.

По мнению Харрисона, питон, которого назвали Найк, пытался избавиться от паукообразных, решив утопить их в бассейне.

"Очевидно, что змее было очень некомфортно", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Gold coast and brisbane snake catcher/facebook

"Вся его морда распухла и была полностью облеплена сосущими клещами". Харрисон сказал, что доставать питона с грузом клещей на нем было все равно что "держать в руках мешок с кусками мрамора, которые еще и двигаются".

В дикой природе змеи часто собирают на чешую небольшое количество клещей или других паразитов, объясняет доцент Брайан Фрай из Университета Квинсленда.

Наличие же такого большого количества клещей на коже питона указывает на то, что он болен - возможно, из-за теплового удара или засухи, добавляет он.

"Очевидно, что это серьезно больной питон, у которого нарушены природные защитные механизмы. Я сомневаюсь, что он бы выжил, если бы его не забрали на лечение".

Позже Харрисон рассказал, что у Найка - инфекция, но сейчас он чувствует себя хорошо.

"Найк сегодня более бодрый", - сказал Харрисон в видео, размещенном на странице команды змееловов Голд-Коста и Брисбейна в "Фейсбуке"..

"Но он надолго останется пациентом в заповеднике дикой природы, до тех пор, пока не выздоровеет окончательно".