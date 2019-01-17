В Шотландии нашли самую старую в мире таблицу Менделеева

Правообладатель иллюстрации University of St Andrews Image caption Таблицу обнаружили, перебирая старые вещи в химлаборатории

В ходе генеральной уборки в химической лаборатории Университета Сент-Эндрюс в Шотландии был обнаружен печатный экземпляр периодической таблицы Менделеева, который считается самым старым из всех сохранившихся в мире на сегодняшний день.

Учебное пособие для студентов, составленное на немецком языке, было отпечатано в научной типографии, работавшей в Вене между 1875 и 1888 гг.

На тот момент были открыты еще далеко не все химические элементы, и в таблице немало пропусков. Например, бросается в глаза отсутствие уже второго элемента, гелия (он был обнаружен на Земле лишь в 1895 году).

Химические элементы в таблице даже не пронумерованы, хотя на сегодняшний день атомный номер - это одна из основных характеристик, определяющая количество протонов в ядре и его заряд.

Сам русский химик Дмитрий Менделеев впервые представил свою периодическую таблицу в 1869 году.

Пустые клетки

Сент-эндрюсский экземпляр таблицы Менделеева был найден еще в 2014 году, однако с тех пор ученые пытались сохранить изрядно потрепанный временем документ и установить его точный возраст.

По словам профессора Калифорнийского университета Эрика Сцерри, скорее всего, таблица была напечатана между 1879 и 1886 гг.

Более точной датировке помогли пропуски или частично заполненные клетки таблицы. Например, там присутствуют элементы галлий и скандий, открытые в 1975 и 1879 гг. соответственно.

А вот на месте германия - расположенного в пятом ряду между галлием (Ga) и мышьяком (As) - стоит нарисованный от руки вопросительный знак, хотя его атомная масса указана верно.

Существование этого элемента Менделеев предсказал в 1870 году, однако открыт он был лишь полтора десятилетия спустя, в 1886-м.

Колонка инертных газов отсутствует полностью. Все они были открыты значительно позже.

Правообладатель иллюстрации Heritage Images/Getty Image caption Дмитрий Менделеев представил свою периодическую таблицу в 1869 году

Правообладатель иллюстрации University of St Andrews/PA Image caption Чтобы сохранить потрепанный временем документ, пришлось приложить немало усилий

По словам представителей руководства шотландского университета, если где-то и существует более старый экземпляр таблицы, им об этом ничего не известно.

По словам профессора Дэвида О'Хэйгена, в прошлом возглавлявшего в Сент-Эндрюсе химический факультет, таблица останется в стенах университета и будет доступна для исследователей.

"У нас в университете запланирован целый ряд мероприятий, поскольку ООН признала 2019 год Международным годом периодической таблицы - ведь в этом году мы отмечаем 150-летие ее создания Дмитрием Менделеевым", - добавляет профессор.

Точная копия самой старой таблицы уже выставлена в здании химического факультета, однако сам оригинальный документ хранится в условиях, близких к музейным, чтобы обеспечить его сохранность.