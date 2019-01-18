Фото: дайверы в кампании большой белой акулы

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Команде гавайских дайверов удалось близко пообщаться с одной из самых крупных в мире акул. Но новичкам не стоит повторять такие заплывы. Опытные дайверы, работающие с акулами, знают, когда находиться рядом с акулой относительно безопасно, а когда от нее нужно держаться подальше.

Некоторые из дайверов у берегов Гавайских островов подплыли к акуле-самке так близко, что могли дотронуться до нее.

Полагают, что именно эта большая белая акула - около 6 метров в длину и приблизительно в 2,5 тонны весом - была поймана в водах острова принца Эдуарда в 1988 году, а впоследствии была снята на камеру в водах Мексики и получила прозвище Deep Blue.

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Скорее всего, ее привлекла к южному берегу гавайского острова Оаху туша мертвого кашалота.

Дайвер Оушен Рэмси рассказала изданию Honolulu Star Advertiser, что они снимали видео о том, как у туши кашалота кормятся тигровые акулы, когда вдруг появилась большая белая.

"Мы видели несколько тигровых особей, и тут приплыла она. Остальные акулы бросились врассыпную, а эта стала чистить бока о борт нашей лодки, - рассказывает Оушен Рэмси. - Это был этакий красивый и деликатный гигант, решивший почесаться о нашу лодку. Мы вышли на рассвете, и она провела с нами большую часть дня".

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Оушен Рэмси рассказала, что акула была на удивление толстой. Возможно, она беременна.

Больших белых акул редко видят у берегов Гавайских островов, они предпочитают более холодные моря.

По словам Рэмси, безопаснее всего плавать рядом с пожилыми беременными самками, а вот от плавания вблизи мест кормления акул лучше воздержаться.

По ее словам, акулы нападают на людей либо из любопытства, либо по ошибке, принимая их за свою обычную добычу - крупную рыбу.

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