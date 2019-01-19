Яйцо треснуло. В "Инстаграм"-аккаунте, набравшем рекордное число лайков, появилось второе фото
Аккаунт world_record_egg в социальной сети "Инстаграм", набравший более 48 миллионов лайков под снимком куриного яйца, опубликовал вторую фотографию. На ней изображено такое же яйцо с небольшой трещиной.
На этой неделе Сергей Платонов, сделавший первый снимок, признался американскому журналу Esquire, что даже не догадывается о причинах такой популярности кадра. Он также рассказал, что не знает, кто стоит за анонимным аккаунтом.
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Более того, он старается не пользоваться социальными сетями, поскольку считает, что ценность лайков преувеличена.
Яйцо, завоевавшее "Инстаграм"
4 января аноним запостил на тот момент единственную картинку в "Инстаграм"-аккаунте world_record_egg с протестным призывом набрать больше лайков, чем у предыдущей "чемпионки" - Кайли Дженнер, представительницы всемирно известного медийного клана Дженнер-Кардашьян.
13 января, всего за полторы недели, цель была достигнута, фото с яйцом набрало более 18 миллионов лайков и таким образом обогнало по числу лайков первый снимок дочери Дженнер.
После этого создатель аккаунта поблагодарил фанатов, добавив: "Это еще не конец, мы только начали".
В интервью Independent основатель "Инстаграма" яйца отказался раскрывать личность, но поведал, что живёт в Лондоне.
Он также впечатлился работой алгоритмов соцсети, которые принесли ему столько подписчиков.
В интервью BuzzFeed News создатель аккаунта рассказал, что страницу ведет курица Генриетта из британской деревни, а яйцо зовут Юджин.
Дженнер не упустила случая отомстить продукту, столкнувшему её с трона "Инстаграма": в своём аккаунте она картинно разломала скорлупу пополам и дала желтку вытечь на залитый солнцем асфальт.
Представители социальной сети популярность яйца тоже отметили и наградили страницу синей галочкой - знаком верифицированного аккаунта, чтобы фанаты яйца не спутали его с каким-нибудь двойником.