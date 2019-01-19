Яйцо треснуло. В "Инстаграм"-аккаунте, набравшем рекордное число лайков, появилось второе фото

Аккаунт world_record_egg в социальной сети "Инстаграм", набравший более 48 миллионов лайков под снимком куриного яйца, опубликовал вторую фотографию. На ней изображено такое же яйцо с небольшой трещиной.

На этой неделе Сергей Платонов, сделавший первый снимок, признался американскому журналу Esquire, что даже не догадывается о причинах такой популярности кадра. Он также рассказал, что не знает, кто стоит за анонимным аккаунтом.

Более того, он старается не пользоваться социальными сетями, поскольку считает, что ценность лайков преувеличена.

Яйцо, завоевавшее "Инстаграм"

4 января аноним запостил на тот момент единственную картинку в "Инстаграм"-аккаунте world_record_egg с протестным призывом набрать больше лайков, чем у предыдущей "чемпионки" - Кайли Дженнер, представительницы всемирно известного медийного клана Дженнер-Кардашьян.

13 января, всего за полторы недели, цель была достигнута, фото с яйцом набрало более 18 миллионов лайков и таким образом обогнало по числу лайков первый снимок дочери Дженнер.

Правообладатель иллюстрации @KYLIEJENNER / INSTAGRAM

После этого создатель аккаунта поблагодарил фанатов, добавив: "Это еще не конец, мы только начали".

В интервью Independent основатель "Инстаграма" яйца отказался раскрывать личность, но поведал, что живёт в Лондоне.

Он также впечатлился работой алгоритмов соцсети, которые принесли ему столько подписчиков.

В интервью BuzzFeed News создатель аккаунта рассказал, что страницу ведет курица Генриетта из британской деревни, а яйцо зовут Юджин.

Дженнер не упустила случая отомстить продукту, столкнувшему её с трона "Инстаграма": в своём аккаунте она картинно разломала скорлупу пополам и дала желтку вытечь на залитый солнцем асфальт.

Представители социальной сети популярность яйца тоже отметили и наградили страницу синей галочкой - знаком верифицированного аккаунта, чтобы фанаты яйца не спутали его с каким-нибудь двойником.