Самая очаровательная собака в мире умерла. Ее сердце было разбито

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Звезда социальных сетей, померанский шпиц по имени Бу умер в возрасте 12 лет в США.

Хозяева считают, что у собаки появились проблемы с сердцем, после того как в 2017 году умер ее "лучший друг" - пес Бадди.

"Мы думаем, что его сердце буквально было разбито, когда Бадди покинул нас", - написали они на официальной странице Бу в "Фейсбуке".

У Бу было 16 миллионов подписчиков в "Фейсбуке", он также неоднократно появлялся в ТВ-шоу, а также стал главным героем книги "Бу - Жизнь самой очаровательной собаки в мире".

Бу и его друг Бадди прожили вместе 11 лет, пока Бадди не скончался в сентябре 2017 года.

"С тех пор, как я завела страницу Бу в "Фейсбуке", я получила столько сообщений от людей, о том как истории о Бу скрашивали им жизнь и помогали принести свет в тяжелые времена. И это и было основной целью. Бу приносил радость людям по всему миру", - говорится в публикации хозяев собаки.

В одном из комментариев женщина рассказала, как Бу приносил ей радость, пока она боролась с раком.

"Моя сестра пошла в сувенирный магазин в больнице и купила мне крошечную плюшевую игрушку Бу. Каждый раз, когда я в операционной, Бу идет со мной", - написала она.

"Удивительно, как такие маленькие создания имеют огромное влияние на твою душу", - написал другой пользователь.