Зашла как-то альпака в оптику...

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Альпаки (снимок из фотобанка) меньше, чем ламы, но более пушистые

На самом деле это не начало анекдота. Настоящая альпака переполошила жителей маленького французского городка, зайдя в местную оптику.

Животное провело около получаса, спокойно рассматривая линзы и очки во французском городе Энбон в Бретани.

Сотрудники магазина заперли двери, чтобы альпака не смогла выйти, и вызвали полицию.

Они подозревали, что она сбежала из цирка неподалеку, однако власти смогли найти хозяина, который вскоре забрал животное.

Сотрудники оптики заметили альпаку в пятницу утром.

"Мы увидели, что она прошла мимо магазина, остановилась у дверей, которые автоматически открылись, и очень тихо зашла внутрь", - рассказала Элен, работающая в оптике, газете Le Telegramme.

"Она была совсем не агрессивной, просто занята своими делами", - добавила женщина.

Четверо сотрудников заперли магазин, опасаясь, что животное может сбежать. В течение получаса хозяин - который предпочел не называть свое имя - забрал альпаку.

По всей видимости, она ушла с частной территории неподалеку.

Французские СМИ не сразу смогли определиться, случилось ли это происшествие с ламой или с альпакой.

Ламы отличаются длинными ушами в форме бананов, в то время как альпаки меньше и более пушистые, чем их собратья из Анд.