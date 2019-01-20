Зашла как-то альпака в оптику...
На самом деле это не начало анекдота. Настоящая альпака переполошила жителей маленького французского городка, зайдя в местную оптику.
Животное провело около получаса, спокойно рассматривая линзы и очки во французском городе Энбон в Бретани.
Сотрудники магазина заперли двери, чтобы альпака не смогла выйти, и вызвали полицию.
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Они подозревали, что она сбежала из цирка неподалеку, однако власти смогли найти хозяина, который вскоре забрал животное.
Сотрудники оптики заметили альпаку в пятницу утром.
"Мы увидели, что она прошла мимо магазина, остановилась у дверей, которые автоматически открылись, и очень тихо зашла внутрь", - рассказала Элен, работающая в оптике, газете Le Telegramme.
"Она была совсем не агрессивной, просто занята своими делами", - добавила женщина.
Четверо сотрудников заперли магазин, опасаясь, что животное может сбежать. В течение получаса хозяин - который предпочел не называть свое имя - забрал альпаку.
По всей видимости, она ушла с частной территории неподалеку.
Французские СМИ не сразу смогли определиться, случилось ли это происшествие с ламой или с альпакой.
Ламы отличаются длинными ушами в форме бананов, в то время как альпаки меньше и более пушистые, чем их собратья из Анд.