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Ниагарский водопад частично замерз. Всему виной сильные морозы в Канаде и северных районах США. Но аномальный холод не отпугнул посетителей, которые охотно постят фотографии и сравнивают себя с персонажами мультфильма "Холодное сердце".

Из-за зимнего шторма столбики термометров опускались до минус 25-30 градусов Цельсия. Водопад замерз в нескольких местах.

"Вот что значит оказаться в зимней сказке. Шторм надо было назвать "Эльза", ведь Ниагарский водопад весь во льду", - пишет @becky belsher.

"А вот это уже экстремально", - пишет еще одна пользовательница "Твиттера".

Такой вид на Ниагарский водопад с канадской стороны опубликован в "Инстаграм"-канале nbcsandiego.

Фотограф Скотт Хини как и многие другие специально отправился в Торонто для зимней съемки всемирно известного водопада. И вид скованной льдом Ниагары его не разочаровал.

"(...) Я считаю, вполне уместным будет сказать, что зима - самое лучше время для посещения Ниагары", - признается фотограф.

Пропустить Twitter пост , автор: @1111Realty #NiagaraFalls has frozen over and it's beautiful.



Extreme cold weather—the kind that can literally freeze off parts of your face—is no fun. There's no getting around it.



There are, however, some very cool things that happen only in frigid weather like this for instance. pic.twitter.com/hcTwsXLKAh — Michael Klassen (@1111Realty) 22 января 2019 г.

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Ниагарский водопад - комплекс водопадов на реке Ниагаре, отделяет штат Нью-Йорк от провинции Онтарио.

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