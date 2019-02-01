Порноактера оштрафовали за секс в лондонском метро

Правообладатель иллюстрации PA Image caption "Подсудимые разными способами вступали в половой акт в присутствии путешествующей публики", - заявил на заседании суда прокурор Роберт Симпсон

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Порноактер Джордж Мейсон оштрафован на 1000 фунтов стерлингов за секс втроем с двумя другими мужчинами в вагоне лондонского метро. Видеозапись совокупления была выложена в "Твиттер".

35-летний Джордж Мейсон и 24-летний Николас Маллан занялись сексом с неустановленным третьим мужчиной в присутствии пассажиров на одном из центральных участков лондонского метро между станциями "Лестер-Сквер" и "Ватерлоо", заявили представители обвинения в Вестминстерском магистратском суде.

Это произошло в июле 2017 года, а в феврале прошлого года в "Твиттере" с подписью "100% реальные съемки" появилась запись акта.

Мейсон в суде признал себя виновным в нарушении общественного порядка. Он оштрафован на 1000 фунтов (85,6 тыс рублей). Маллан оштрафован не был, но ему назначили 12 месяцев общественных работ. Кроме того он должен выплатить 170 фунтов в счет судебных издержек.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Пара возвращалась домой к Мейсону после проведенного в городе дня

"Подсудимые различными способами вступали в половой акт в присутствии путешествующей публики", - заявил на заседании прокурор Роберт Симпсон.

"Инцидент был ими записан, а видео - загружено в "Твиттер", где его увидел другой мужчина-гей, и, посчитав, что это переходит рамки приличия, пожаловался в полицию", - сказал прокурор.

Видео было размещено в аккаунте, связанном с Мейсоном. Маллана выследили через североирландский сайт эскорт-услуг. Третьего участника соития так и не нашли.

По словам адвоката пары, идея заняться сексом в поезде пришла им в голову спонтанно, когда они возвращались домой после проведенного в городе дня.

Председательствующая судья Люсинда Лаббок назвала инцидент "неприятным и серьезным".

"Серьезность его усугубляется тем, что он попал в социальные сети. - продолжила судья. - Мы считаем, что это послужит вам уроком. Как заметил ваш защитник, вас уже унизили перед судом социальных сетей".