Правообладатель иллюстрации Nihilanand/Facebook Image caption Рафаэль Самуэль считает нечестным, что появился на свет против своей воли

27-летний индиец собирается подать судебный иск против собственных родителей за то, что они родили его, не получив его согласия.

Бизнесмен из Мумбаи Рафаэль Самуэль говорит, что считает нечестным тот факт, что дети появляются на свет против своей воли и вынуждены переносить страдания на протяжении всей жизни.

Он прекрасно понимает, что спросить о согласии будущего ребенка на его рождение до его появления на свет невозможно. Однако его интересует именно то, что человек появляется на свет против своей воли.

Индиец уверен, что человек должен пожизненно получать компенсацию за то, что он родился, хотя не просил об этом.

Подача иска в суд против собственных родителей, как можно предположить, неизбежно приведет к конфликтам и, возможно, даже к полному разрыву отношений.

Но Самуэль утверждает, что у него прекрасные отношения с родителям (они оба - юристы), они прекрасно ладят, и родители относятся к планам сына подать иск против них с изрядной долей юмора.

Его мама Кавита Карнад Самуэль назвала происходящее еще одним новым бунтом, который устроил ее сын.

"Я вынуждена восхититься смелостью своего сына, который хочет засудить своих родителей, зная, что мы оба - юристы. Если Рафаэль сможет представить рациональное объяснение того, каким образом мы могли бы узнать до его рождения о его согласии или несогласии появиться на свет, то мы признаем свое поражение", - говорит Кавита Самуэль.

Рафаэль Самуэль является сторонником антинатализма - системы философских взглядов, негативно оценивающих размножение и считающих его неэтичным. Согласно идеям антинатализма, жизнь полна лишений и страданий, поэтому человечеству следует отказаться от рождения новых людей.

Правообладатель иллюстрации Nihilanand/Facebook Image caption Рафаэль Самуэль создал страницу в "Фейсбуке", где он публикует свои фотографии с огромной накладной бородой

Если люди не будут размножаться, то человечество постепенно вымрет, и это будет лучше для нашей планеты, считает индиец.

"В жизни человечества нет никакого смысла. Так много людей страдает. Если человечество исчезнет, Земле и животным будет лучше. И никто из людей не будет страдать", - объясняет он.

Год назад Рафаэль Самуэль создал страницу Nihilanand в "Фейсбуке", где он публикует свои фотографии с огромной накладной бородой. Фотографии сопровождаются надписями вроде: "Не является ли рождение детей и требование от них того, чтобы они учились и строили карьеру, похищением и рабством?", "Ты для своих родителей - вместо игрушки или собаки, ты - их развлечение".

По словам Самуэля, первая "антинаталистическая" мысль у него появилась в пятилетнем возрасте.

"Я был обычным ребенком. Однажды мне было очень грустно, и я не хотел идти в школу, но родители продолжали меня уговаривать. Тогда я спросил их: "Зачем вы меня родили?" И мой отец не нашел, что мне ответить. Мне кажется, если бы он смог ответить, я бы не думал так, как думаю сейчас", - рассказывает индиец.

Эти детские мысли со временем получили развитие и оформились в философские идеи. Индиец решил поставить своих родителей в известность по поводу того, что он думает о своем рождении. Мать, по его словам, отреагировала очень правильно, а отца его мысли повеселили.

Правообладатель иллюстрации Nihilanand/Facebook Image caption "Ты для своих родителей - вместо игрушки или собаки, ты - их развлечение", - говорит Рафаэль Самуэль своим подписчикам

"Мама сказала, что хотела бы встретить меня до моего рождения, и если бы ей это удалось, она бы отказалась от моего рождения", - говорит Самуэль.

"Она сказала мне, что была очень молода, когда я появился на свет, и она не знала, что у нее есть другой выбор. Это то, что я как раз и пытаюсь сказать - у всех есть выбор", - говорит Рафаэль Самуэль.

Кавита Карнад Самуэль говорит, что было бы неправильным фокусироваться только на одной идее той концепции, в которую верит ее сын.

"Он "исповедует" антинатализм, он обеспокоен тем, что ресурсы Земли истощаются из-за бессмысленного существования человечества. Он внимательно относится к той боли, которую испытывают невольно дети по мере взросления, и о которой они, к сожалению, потом забывают", - говорит она.

"Я очень рада, что мой сын смелый, независимо мыслящий молодой человек. Он определенно сможет найти свой путь к счастью", - добавляет она.

Сейчас Рафаэль Самуэль ищет адвоката, который бы помог защитить ему его позицию. Однако, по его словам, найти адвоката для такого дела - непростая задача.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Рафаэля Самуэля, существование человечества бессмысленно

"Я почти уверен, что иск будет отклонен, потому что ни один судья не согласится рассматривать это дело. Но я хочу подать иск, потому что я хочу отстоять свою точку зрения", - объясняет он.

Его посты в "Фейсбуке" становятся довольно популярными, и пользователи оставляют много комментариев. "Есть и положительные комментарии, но в основном - негативные", - говорит Самуэль.

"Некоторые отстаивают свою точку зрения довольно аргументированно, но некоторые комментарии носят оскорбительный характер. Если им хочется оскорбить меня, пусть оскорбляют. Но я вижу и сообщения от тех людей, которые говорят, что поддерживают меня, но по ряду причин не могут сделать это публично", - говорит Рафаэль Самуэль.

Оппоненты также утверждают, что молодой человек решился на провокацию, чтобы привлечь к себе внимание.

"Я не делаю это ради популярности. Но мне хочется, чтобы идеи, в которые я верю, стали более популярными. Довольно простая идея: не иметь ребенка - это нормально".