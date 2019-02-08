Ученые: пчелы могут решать математические примеры

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Медоносная пчела способна выполнять математические действия, такие как сложение и вычитание. К таким выводам пришли австралийские ученые.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Хотя в мозге пчелы всего лишь около миллиона нейронов, она может решать математические задачи и осваивать математические понятия, например, концепцию ноля. Для сравнения, в головном мозге человека насчитывается порядка 90-95 миллиардов нейронов.

Еще в детстве человек усваивает что знак "+" означает сложение двух и более чисел, а знак "-" - вычитание одного числа из другого.

Для решения подобных задач человек использует одновременно долгосрочную и краткосрочную память.

Правила решения примеров хранятся в долгосрочной памяти, а активная краткосрочная память отвечает непосредственно за решение примера здесь и сейчас.

Раньше считалось, что эти арифметические действия может выполнять только человек и высокоуровневые приматы.

Оказалось, что на это способны и пчелы.

Сложение и вычитание

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета поместили 14 пчел-участниц эксперимента в Y-образный лабиринт с одним входным и двумя выходными отверстиями.

На входе пчелам показывали картинки, на которых были изображены геометрические фигуры голубого или желтого цветов: квадрат, ромб, круг и треугольник. Голубой цвет означал сложение, а желтый - вычитание.

Внутри лабиринта пчелы должны были выбрать правильный ответ из двух предложенных картинок, открывающих им путь к правому или левому выходу.

После 100 попыток преодолеть лабиринт, которые заняли от 4 до 7 часов, пчелы выяснили, что синий означает +1, а желтый -1.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"В ходе эксперимента пчелам не только удалось выполнить поставленные задачи по обработке информации, им так же пришлось выполнять арифметические действия", - говорится в исследовании, проведенном под руководством доктора Скарлетт Ховард.

Именно она в прошлом году доказала, что пчелы понимают абстрактную математическую концепцию нуля: насекомым показывали две карточки, на которых было изображено разное число объектов.

Если пчела подлетала к карточке с меньшим числом объектов, она получала в награду подслащенную воду, если к карточке с большим количеством объектов - воду с хинином.

Насекомые в 80% случаев летели к первой карточке.

"Наши результаты показывают, что изучение арифметических символов, используемых для сложения и вычитания, возможно и с помощью миниатюрного по размерам мозга", - говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что полученные данные будут способствовать развитию искусственного интеллекта, а также помогут объяснить, как различные культуры в истории человечества независимо друг от друга осваивали счет и другие арифметические действия.