Аукцион по продаже картин Гитлера не состоялся: желающих не нашлось

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые эксперты ставят под сомнение аутентичность работ

На проходившем в Германии аукционе не нашлось покупателей для картин, предположительно написанных Адольфом Гитлером.

Аукционный дом Weidler установил стартовую цену для написанных акварелью полотен в 45 тыс. евро.

Местом проведения торгов стал город Нюрнберг, в котором в 1930-х годах проходили съезды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а после окончания войны состоялся международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Мэр города Ульрих Мали назвал продажу картин проявлением дурного вкуса, а некоторые эксперты поставили под сомнение аутентичность работ.

Помимо картин на продажу были выставлены личные вещи Гитлера, в том числе ваза и плетеное кресло со свастикой.

В Германии запрещено публично демонстрировать нацистские символы. Исключение сделано лишь для их использования в образовательных и научных целях.

Чтобы не нарушать закон, аукционный дом заретушировал символы Третьего рейха в своем каталоге.

С какими трудностями столкнулся аукционный дом?

Перед началом аукциона полиция конфисковала у аукционного дома несколько предметов искусства, в том числе те, которые готовились к продаже.

По информации прокуратуры, было изъято в общей сложности 63 предмета с монограммами "AH" или "AHitler" из-за сомнений в их аутентичности.

Как сообщила в интервью Франс пресс прокурор Антье Габрильс-Горзольке, сейчас проводится расследование в отношении неустановленных лиц по подозрению в подделке документов и попытке мошенничества,

Она отметила, что аукционный дом сотрудничает со следствием, а предметы искусства были переданы добровольно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Как известно, Гитлер в молодости продавал свои полотна

Сообщения о продаже картин, якобы написанных Гитлером, практически всегда становятся предметом споров об их подлинности.

Из-за сомнений в подлинности немецкая полиция в январе конфисковала коллекцию полотен, которые готовили к продаже в Берлине.

Как известно, Гитлер в молодости продавал свои полотна. Его мечты о карьере в живописи не сбылись: Венская академия изобразительных искусств дважды отказалась его принять.

Его авторству приписывают несколько десятков картин. Искусствоведы сходятся во мнении, что с художественной точки зрения они весьма посредственны.

В 2015 году аукционный дом Weidler продал более десятка картин, якобы написанных Гитлером, за 400 тыс. евро.

Как сообщается, среди покупателей были жители Германии, Китая, Франции, Бразилии и ОАЭ.

В 2014 году за 130 тыс. евро с молотка ушла акварель Гитлера, изображающая ратушу Мюнхена.

Продажа предметов, связанных с нацистами, воспринимается в мире неоднозначно.

Некоторые покупатели утверждают, что видят в них исключительно историческую ценность, однако существуют опасения, что их пытаются заполучить ультраправые, которые считают их реликвиями восхваляемого ими нацистского режима.