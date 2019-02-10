BAFTA-2019: гламур на красной ковровой дорожке
- 10 февраля 2019
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В Лондоне в концертном зале Ройял Альберт-холл прошла ежегодная церемония награждения премий Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA).
На ней присутствовали звезды британского и мирового кино, среди них Рэйчел Вайс, Оливия Колман, Гленн Клоуз, Ричард Грант, Брэдли Купер, Рами Малек, Спайк Ли и многие другие, а также члены королевской семьи.
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