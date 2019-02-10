BAFTA-2019: гламур на красной ковровой дорожке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королевские гости на BAFTA: герцог и герцогиня Кембриджские и Оливия Колман, сыгравшая роль королевы Анны в фильме "Фаворитка"

В Лондоне в концертном зале Ройял Альберт-холл прошла ежегодная церемония награждения премий Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA).

На ней присутствовали звезды британского и мирового кино, среди них Рэйчел Вайс, Оливия Колман, Гленн Клоуз, Ричард Грант, Брэдли Купер, Рами Малек, Спайк Ли и многие другие, а также члены королевской семьи.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Гленн Клоуз и Джонатан Прайс - звезды фильма "Жена", а Тэнди Ньютон представляет "Западный мир"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер Спайк Ли и его жена, продюсер Тоня Льюис Ли на красной дорожке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ли надел специальные кроссовки в честь своего номинированного на BAFTA в пяти категориях фильма BlacKkKlansman

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Синтия Эриво и Ричард Грант также были номинированы на BAFTA

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Женщины в белом: Рейчел Вайс и Летиция Райт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рами Малек и Брэдли Купер номинированы за главные роли в "Богемской рапсодии" и "Звезда родилась"

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Гитарист группы Queen Брайан Мэй и его супруга актриса Анита Добсон пришли на церемонию, чтобы поболеть за "Богемскую рапсодию"

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