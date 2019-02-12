В Японии украли 400-летнее дерево. Хозяева попросили воров поливать его

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Деревья бонсай живут по много сотен лет (фото архивное)

Хозяева четырехсотлетнего дерева бонсай стоимостью около 90 тысяч фунтов просят укравших растение из семейного сада людей ухаживать за ним.

Род 54-летнего Сейдзи Иимуры занимается искусством бонсай пять поколений. В саду Иимуры в городе Сайтама растет около трех тысяч миниатюрных деревьев, но украли всего семь. Самому ценному экземпляру в его коллекции, японскому можжевельнику шимпаку, 400 лет.

Семья Иимура нашла это растение на склоне горы, и с тех пор его род тщательно ухаживал за деревом, придавая ему форму. Когда шимпаку похитили, растение достигало около метра в высоту.

"В краже вероятно участвовал человек, сведущий в искусстве бонсай", - сказал Иимура в интервью местной газете.

Деревья украли из незапертого сада Иимуры в январе. Сад держали открытым для посетителей - поклонники искусства бонсай часто приходили посмотреть на растение. Иимура и его супруга Фуюми говорят, что никогда не думали, что кто-то может украсть растения.

Со дня кражи Иимура и его супруга обращаются к похитителям растений через СМИ и соцсети. Сначала они требовали вернуть растения, но со временем начали всего лишь просить воров, чтобы они правильно ухаживали за деревьями.

"Нет слов, чтобы описать наши чувства", - пишет Имура в "Фейсбуке". "Мы очень ими дорожили".

"Деревья бонсай для нас - как дети. Это наши дети, которые живут уже 400 лет", - комментировала пропажу Фуюми Иимура.

"Они будут жить вечно, даже когда нас не будет. Я хотела бы, чтобы тот, кто забрал шимпаку, регулярно его поливал", - просила она в интервью.

Японские поклонники искусства бонсай возмущены кражей и поддерживают Иимуру. "Деревьям бонсай нужно поклоняться, они стоят выше человеческой жадности. Мое сердце разбито", - написал один из них под постом Фуюми Иимуры.