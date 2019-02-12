В Японии украли 400-летнее дерево. Хозяева попросили воров поливать его
Хозяева четырехсотлетнего дерева бонсай стоимостью около 90 тысяч фунтов просят укравших растение из семейного сада людей ухаживать за ним.
Род 54-летнего Сейдзи Иимуры занимается искусством бонсай пять поколений. В саду Иимуры в городе Сайтама растет около трех тысяч миниатюрных деревьев, но украли всего семь. Самому ценному экземпляру в его коллекции, японскому можжевельнику шимпаку, 400 лет.
Семья Иимура нашла это растение на склоне горы, и с тех пор его род тщательно ухаживал за деревом, придавая ему форму. Когда шимпаку похитили, растение достигало около метра в высоту.
"В краже вероятно участвовал человек, сведущий в искусстве бонсай", - сказал Иимура в интервью местной газете.
Деревья украли из незапертого сада Иимуры в январе. Сад держали открытым для посетителей - поклонники искусства бонсай часто приходили посмотреть на растение. Иимура и его супруга Фуюми говорят, что никогда не думали, что кто-то может украсть растения.
Со дня кражи Иимура и его супруга обращаются к похитителям растений через СМИ и соцсети. Сначала они требовали вернуть растения, но со временем начали всего лишь просить воров, чтобы они правильно ухаживали за деревьями.
"Нет слов, чтобы описать наши чувства", - пишет Имура в "Фейсбуке". "Мы очень ими дорожили".
"Деревья бонсай для нас - как дети. Это наши дети, которые живут уже 400 лет", - комментировала пропажу Фуюми Иимура.
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"Они будут жить вечно, даже когда нас не будет. Я хотела бы, чтобы тот, кто забрал шимпаку, регулярно его поливал", - просила она в интервью.
Японские поклонники искусства бонсай возмущены кражей и поддерживают Иимуру. "Деревьям бонсай нужно поклоняться, они стоят выше человеческой жадности. Мое сердце разбито", - написал один из них под постом Фуюми Иимуры.