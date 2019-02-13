Женщина из Техаса наткнулась на тигра в заброшенном доме

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Жительница Техаса, зашедшая в заброшенный дом в поисках укромного места, неожиданно встретила тигра.

Женщина, имя которой не называется, искала место, где могла бы употребить марихуану. Зайдя в заброшенный дом вместе с приятелем, она обнаружила в одной из комнат тесную клетку, в которой было заперто животное.

Рядом с клеткой было несколько упаковок мяса, больше признаков присутствия людей не было.

Женщина вызвала полицию. Сначала полицейские подумали, что у неё галлюцинации.

Но женщина, нашедшая тигра, честно рассказала всю историю.

"Мы допросили эту даму - была ли она под влиянием наркотиков, был ли на самом деле тигр?" - рассказывает представитель полиции Хьюстона.

Клетка, по словам полицейских, была непрочной и закрывалась с помощью нейлонового шнура и отвертки.

Полицейским предстоит выяснить, каким образом тигр оказался в доме.

Само же животное пришлось усыпить с помощью транквилизаторов перед перевозом в заповедник. На следующий день тигр проснулся и оказался вполне здоровым.

Это дом в течение двадцати лет принадлежал престарелому мужчине. После его смерти два года назад он был выставлен на продажу банком, но тогда его никто не купил.