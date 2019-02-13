Татуировщик, удаливший клиенту ухо, признал вину в нанесении тяжких увечий

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Художник боди-арта Брендан Маккарти проводил сложные хирургические процедуры по просьбе клиентов

Британский татуировщик и художник боди-арта Брендан Маккарти во вторник признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, включая отрезание уха и соска и рассечение языка клиентов.

50-летний Брендан Маккарти, у которого нет медицинского образования, проводил хирургические процедуры по просьбе клиентов в своей студии "Доктор Зло" в городе Вулверхэмптон, в центральной Англии, между 2012 и 2015 годами. Процедуры проводились без использования анестезии.

Его арестовали после жалоб на снимки в интернете, запечатлевшие, как он отрезает ухо клиенту.

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В свою защиту Маккарти, также известный как "Доктор Зло" (по названию своей студии), заявлял, что считал эти процедуры законными, поскольку его клиенты дали на них письменное согласие. Петиция в защиту Маккарти собрала 13 400 подписей. Его сторонники отстаивали свое право самовыражения любыми способами модификации собственного тела "в безопасных условиях".

Но судья Вулверхэмптонского королевского суда постановил, что процедуры нельзя приравнивать к татуировкам и пирсингу, а на более серьезное хирургическое вмешательство, равноценное пластической хирургии, у Маккарти не было лицензии.

Маккарти предъявили обвинения в шести случаях нанесения тяжких телесных повреждений. Он признал себя виновным по трем пунктам обвинения. Речь идет о проведении процедур рассечения языка и удаления уха и соска.

Приговор ему будет вынесен 21 марта.

Правообладатель иллюстрации West Midlands Police Image caption У Маккарти нет медицинского образования, но, похоже, клиентов это не беспокоило

"Это судебный прецедент, связанный с модификацией тела", - сказала Рианнон Джонс из Королевской прокурорской службы (CPS), представляя экспертные заключения в отношении рисков для клиентов Маккарти.

"Это судебное дело не преследовало целью ограничить индивидуальный выбор или свободу самовыражения. Суть его заключается в том, что Маккарти, у которого была только лицензия на татуировки и пирсинг, выполнял сложные хирургические процедуры в своей тату-студии", - добавила она в заявлении.

Правообладатель иллюстрации Wolverhampton City Council Image caption В 2015 году Брендан Маккарти отрезал клиенту ухо по его просьбе

"Хирургические процедуры должны выполняться специально подготовленными и квалифицированными хирургами или медицинскими работниками. Маккарти не являлся ни тем, ни другим, и в результате его хирургические процедуры, хотя и проводились по просьбе его клиентов, были незаконными", - сказала Рианнон Джонс.

"Совершенно раздавлен"

В интервью Би-би-си перед началом слушаний Маккарти сказал, что оказался в ужасной ситуации. "Я чувствую себя абсолютно раздавленным, я превратился в тень самого себя", - сказал он.

Один из клиентов Маккарти Ник Пинч пришел к художнику, чтобы удалить сосок после того, как на месте предыдущего пирсинга образовался рубец.

Image caption Ник Пинч попросил Маккарти удалить ему сосок

Процедуры, проведенные Маккарти с Ником Пинчем, составили часть обвинения.

Ник Пинч сказал: "[Маккарти] хотел знать, зачем мне эта процедура, он хотел убедиться в том, что я понимаю, что делаю, он в должной степени позаботился обо мне. Я абсолютно доволен тем, что было сделано".

Но местная полиция заявила, что Маккарти проводил процедуры, не зная историй болезни своих клиентов или их психиатрического состояния. У него также не было никакого реанимационного оборудования на случай возникновения проблем во время операции.

Image caption Боди Арт считает, что индустрия модификации тела должна регулироваться

Боди Арт (имя при рождении Мэтью Уилан) посвятил свою жизнь модификации тела. Вот что он говорит о тех, кто экспериментирует со своим телом: "Согласно действующим законам, нас по существу классифицируют как добровольных жертв жестокого обращения".

"Это частные процедуры и соглашения между мной как клиентом и бизнесом, [предоставляющим услуги]. Но я думаю, эта сфера должна регулироваться. Люди в этой отрасли зачастую совершенно не защищены".