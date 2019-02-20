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Церемония вручения "Золотых глобусов" уже прошла, присуждение премии "Бафта" тоже состоялось, теперь на очереди величайшая ночь года: вручение "Оскаров".

91-я церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе в театре "Долби" состоится в воскресенье, 24 февраля (ночь на 25 февраля по московскому времени). Номинанты были объявлены 22 января.

По количеству номинаций (10 у каждого фильма) лидируют "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона и "Фаворитка" грека Йоргоса Лантимоса.

И пока автор "Ромы" подыскивает себе отдельное помещение для хранения статуэток, корреспондент Би-би-си Стивен Макинтош подготовил обзор необычных фактов, связанных с церемонией этого года.

1. Леди Гага взяла себе этот псевдоним из любви к группе Queen и ее песне Radio Gaga

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После более чем 10-летнего пути к славе, певица по сути вступила в схватку с любимой группой.

Ее картина "Звезда родилась" поборется с байопиком группы Queen "Богемская рапсодия" в номнации "Лучший фильм".

2. Махершала Али - главный претендент на "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана за свою работу в фильме "Зеленая книга"

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Два года назад он выиграл эту награду за роль в картине "Лунный свет".

Если он победит и в этом году, он станет самым быстрым по частоте получения "Оскаров" актером после Тома Хэнкса, получавшего "Оскар" за "Форрест Гамп" и "Филадельфию" в 1993 и 1994 годах соответственно.

3. Его соперник по номинации Ричард Грант хорошо известен по фильму "Уитнэйл и я", снятому в 1987 году

Еще более известная роль для актера - в фильме 1997 года "Спайс Уорлд" с девушками из группы Spice Girls в главных ролях.

4. У Гленн Клоуз - самое большое количество номинаций на "Оскар". Номинаций, но не статуэток

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Возможно, через несколько дней эта ситуация изменится. Актриса номинирована на премию за лучшую женскую роль (фильм "Жена").

В карьере актрисы было целых шесть номинаций на "Оскар". И пока ни одной статуэтки. Возможно, это скоро изменится.

5. В номинациях "Лучший актер" и "Лучший актер второго плана" четверо из пяти номинантов играли роли реальных людей

Речь идет о Фредди Меркьюри, Винсенте Ван Гоге, Дике Чейни и Джордже Буше-старшем.

6. Звезда фильма "Рома" Ялица Апарисио никогда раньше не снималась в кино

Ради съемок в фильме она выучила миштекский язык. Миштеки - это древний мезоамериканский народ, населявший мексиканский штат Оахака и штаты, расположенные к северу от него.

7. Все четыре "Оскара", вручаемые актерам, в этом году могут быть присуждены за роли гомосексуалов, лесбиянок или бисексуалов

На "Бафте" так и получилось. Оливия Колман и Рейчел Вайс сыграли любовниц в "Фаворитке", персонаж Махершала Али в "Зеленой книге" предположительно гомосексуал, а Рами Малек сыграл роль известного своей бисексуальностью Фредди Меркьюри.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сэм Рокуэлл, Фрэнсис Макдорманд, Эллисон Дженни и Гэри Олдман

А еще, как и в прошлом году, на "Оскара" номинированы те же артисты, что получили "Бафту".

Сэм Рокуэлл, Фрэнсис Макдорманд, Эллисон Дженни и Гэри Олдман получали награды на обеих церемониях.

8. "Суперсемейка 2" - претендент на приз в номинации "Лучший анимационный фильм"

Правда, у сиквелов исторически мало шансов на победу. Последним таким фильмом стала "История игрушек 3" в 2010 году.

С другой стороны, первая "Суперсемейка" появилась еще в 2004 году. Может, спустя 15 лет многие позабыли об этом фильме, и это увеличит шансы второго?

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9. Курьезное совпадение - актер Кристиан Бэйл отмечает день рождения в тот же день, что и его персонаж Дик Чейни из фильма "Власть"

Это 30 января. Справедливости ради заметим, что Бейл не поддерживает политический курс бывшего вице-президента США при Джордже Буше-младшем.

В 2019 году Россия выдвинула в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" драму Константина Хабенского "Собибор". В итоговый список номинантов лента не попала.

Русская служба Би-би-си собрала небольшую подборку фактов об оскароносных советских и российских фильмах.

1. Первый "Оскар", вручавшийся зарубежной картине, получила советская лента

В 1943 году в новой номинации "За лучший полнометражный документальный фильм" победителем стала снятая в СССР лента "Разгром немецких войск под Москвой".

На латунной табличке статуэтки написано: "За героизм русского народа при защите Москвы и за работу над фильмом в условиях чрезвычайной опасности".

2. Спустя более чем 20-летнюю паузу лучшим зарубежным фильмом стала работа Сергея Бондарчука "Война и мир"

1968 год, экранизация романа Льва Толстого "Война и мир" получила премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", а также получила номинацию за лучшую работу художника.

3. 1976 год - год премии "Оскар" для советско-японского фильма "Дерсу Узала"

Фильм Акиры Куросавы стал для режиссера первым цветным фильмом в карьере и первым фильмом, снятым не в Японии.

4. 1981 год - "Оскар" получает фильм Владимира Меньшова"Москва слезам не верит"

Годом ранее фильм стал лидером советского кинопроката. Его посмотрели около 90 миллионов человек.

Говорят, что президент США Рональд Рейган посмотрел этот фильм целых 8 раз, чтобы понять загадочную русскую душу.

5. 1995-й - звездный год для "Утомленных солнцем" Никиты Михалкова

Фильм получил статуэтку в категории "Лучший фильм на иностранном языке". На сегодняшний день этот фильм является последней полнометражной русскоязычной картиной, удостоенной "Оскара".

6. В 2000 году мультипликатор Александр Петров получил "Оскара"

Награды была удостоена анимационная лента "Старик и море". В копилке режиссера еще три номинации на "Оскара": за ленты "Корова", "Русалка" и "Моя любовь".