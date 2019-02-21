Британские ученые переодели лошадей, чтобы понять, зачем зебре полоски

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Эксперименты проходили в графстве Сомерсет в течение нескольких летних месяцев

Ученые в течение последних 150 лет бились над вопросом, какой цели служат зебре полоски.

Группа биологов из Бристольского университета в ходе экспериментов нашла наконец ответ на этот вопрос: полосы дезориентируют слепней и мух цеце, которые в результате гораздо меньше беспокоят зебр, чем других животных.

Они не первые, кто делает такой вывод: семь лет назад исследователи из Венгрии и Швеции, проведя похожие опыты, пришли к аналогичным выводам.

Однако после того были выдвинуты и другие теории, объясняющие полосатую окраску зебр.

Бристольские ученые провели следующий эксперимент: они вывели на поле в английском графстве Сомерсет трех живущих в неволе бурчелловых зебр (наиболее распространенный вид зебр) и девять обычных лошадей разных мастей - гнедую, вороную, белую и серую.

Зебры и лошади выводились на выпас на разные, но прилегавшие друг к другу поля в одни и те же дни. На лошадей в произвольном порядке надевались различные попоны, как одноцветные, так и полосатые - с рисунком, повторяющим шкуру зебры.

В ходе этого эксперимента выяснилось, что слепни ведут себя практически одинаково вокруг лошадей и зебр, пока дело не доходит до приземления.

Жесткая посадка

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Слепни одинаково кружили как над лошадьми, так и над зебрами, но приземлялись на разные поверхности по-разному

"Мы наблюдали, что слепни летели очень быстро, но потом чуть ли не разворачивались, а иногда даже врезались в зебру со всего ходу вместо того, чтобы совершить нормальную посадку", - пояснил ход эксперимента доктор наук Мартин Хау, один из соавторов этой работы, в интервью газете Guardian.

Ученые проводили в поле по 16 часов в день, фиксируя свои наблюдения на видео в течение нескольких летних месяцев в 2016-17 гг.

Выяснилось, что слепни одинаково кружили как над лошадьми, так и над зебрами, но гораздо реже приземлялись именно на полосатый рисунок - как шкуры настоящих зебр, так и попоны, лежавшие на лошадях.

"С расстояния более двух метров или около того зебра [для слепней и мух] выглядит совершенно так же, как и серая лошадь: они совершенно не могут различить полоски", - сказал Хау.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Зебры в естественной среде обитания - африканской саванне

Как пояснил ученый, внезапное возникновение полос в поле зрения при быстром приближении либо удивляло насекомых, заставляя их менять траекторию полета, либо нарушало их восприятие того, как быстро движется животное, на которое они хотели бы приземлиться, и это мешало им совершить точную посадку.

Маскировка с целью не привлекать внимание хищников, терморегуляция и даже возможность лучше общаться с сородичами - такие гипотезы появления у зебры полосок были на протяжении последних 150 лет среди наиболее популярных.

"С эволюционной точки зрения зебра появилась в тех точках земного шара, где мухи переносят различные смертоносные заболевания, так что укус мог иметь плачевные последствия. Тогда как у домашних лошадей такой побудительной причины [для появления полос] не было", - пояснил Мартин Хау.

Ученый также посоветовал любителям активного образа жизни на природе брать пример с зебр и выбирать полосатую одежду или, на худой конец, с любым крупным узором, чтобы уберечься от укусов назойливых насекомых.

Результаты проведенного эксперимента опубликованы на научном портале PLOS One.