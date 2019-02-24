"Самой толстой кошке Британии" нашли постоянный дом. До этого ее четырежды возвращали в приют
"Самой толстой кошкой Британии", которую четыре раза возвращали в приют для животных, наконец, нашли постоянный дом.
В первый раз Митзи принесли в приют в городе Плимут в мае 2017 года. Она была бездомной и весила целых 7,7 кг.
Сотрудники приюта немедленно посадили ее на строгую диету, поскольку вес животного превышал средние показатели почти в два раза. Однако местные СМИ немедленно окрестили ее "самой толстой кошкой в Британии".
Сейчас Митзи девять лет, она весит 5,3 кг и должна вот-вот переехать к родственникам одного из своих бывших владельцев.
"Она такая милашка, - сказала администратор приюта Хелен Лекойнт. - Мы очень надеемся, что ее история наконец-то обрела счастливый конец".
По словам сотрудников приюта, в поисках постоянного дома Митзи крайне не везло.
"Так было очень грустно из-за Митзи. Ее последний хозяин [который забрал ее из приюта] умер, а до этого у двух владельцев поменялись обстоятельства [и животное пришлось вернуть], а другой хозяин серьезно заболел", - рассказывает Лекойнт.
Новые хозяева Митзи - родственники погибшего последнего владельца - хотели сразу забрать ее к себе, но не смогли этого сделать, поскольку жили на съемной квартире. И кошке вновь - уже в четвертый раз - оказалась в приюте.
Однако в апреле семья должна переехать в новый дом - и тогда, наконец, сможет забрать Митзи. До этого времени за животным будут ухаживать сотрудники приюта.
История Митзи разошлась по соцсетям, и о "толстой кошке из Британии" узнали по всему миру.
"К нам обращались люди из США, Швеции и с Ближнего Востока [чтобы забрать ее], но нам приятно, что мы нашли хозяина, которые ее уже знает и любит", - говорит Лекойнт.
"Это большая редкость, чтобы кошку так часто возвращали в приют - но, к сожалению, ей просто очень не везло", - объясняет она.
Никто точно не знает, почему изначально кошка так сильно растолстела. В приюте полагают, что, пока она жила на улице, она наведывалась сразу в несколько домов, в которых ее постоянно кормили.
"Кошки умеют привязывать к себе людей, и у нее это прекрасно получалось. Своего дома у нее не было, зато кормили ее все подряд", - отмечает Лекойнт.