Правообладатель иллюстрации Woodside Sanctuary Image caption Митзи назвали самой толстой кошкой Британии из-за ее внушительных размеров

"Самой толстой кошкой Британии", которую четыре раза возвращали в приют для животных, наконец, нашли постоянный дом.

В первый раз Митзи принесли в приют в городе Плимут в мае 2017 года. Она была бездомной и весила целых 7,7 кг.

Сотрудники приюта немедленно посадили ее на строгую диету, поскольку вес животного превышал средние показатели почти в два раза. Однако местные СМИ немедленно окрестили ее "самой толстой кошкой в Британии".

Сейчас Митзи девять лет, она весит 5,3 кг и должна вот-вот переехать к родственникам одного из своих бывших владельцев.

"Она такая милашка, - сказала администратор приюта Хелен Лекойнт. - Мы очень надеемся, что ее история наконец-то обрела счастливый конец".

Image caption Митзи возвращали в приют четыре раза

По словам сотрудников приюта, в поисках постоянного дома Митзи крайне не везло.

"Так было очень грустно из-за Митзи. Ее последний хозяин [который забрал ее из приюта] умер, а до этого у двух владельцев поменялись обстоятельства [и животное пришлось вернуть], а другой хозяин серьезно заболел", - рассказывает Лекойнт.

Новые хозяева Митзи - родственники погибшего последнего владельца - хотели сразу забрать ее к себе, но не смогли этого сделать, поскольку жили на съемной квартире. И кошке вновь - уже в четвертый раз - оказалась в приюте.

Однако в апреле семья должна переехать в новый дом - и тогда, наконец, сможет забрать Митзи. До этого времени за животным будут ухаживать сотрудники приюта.

Image caption Хелен Лекойнт рассказала, что Митзи хотели забрать любители кошек из нескольких стран

История Митзи разошлась по соцсетям, и о "толстой кошке из Британии" узнали по всему миру.

"К нам обращались люди из США, Швеции и с Ближнего Востока [чтобы забрать ее], но нам приятно, что мы нашли хозяина, которые ее уже знает и любит", - говорит Лекойнт.

"Это большая редкость, чтобы кошку так часто возвращали в приют - но, к сожалению, ей просто очень не везло", - объясняет она.

Никто точно не знает, почему изначально кошка так сильно растолстела. В приюте полагают, что, пока она жила на улице, она наведывалась сразу в несколько домов, в которых ее постоянно кормили.

"Кошки умеют привязывать к себе людей, и у нее это прекрасно получалось. Своего дома у нее не было, зато кормили ее все подряд", - отмечает Лекойнт.