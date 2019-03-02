Карнавал монстров в Швейцарии. Лучшие фотографии

  • 2 марта 2019
человек в маске

Раз в год, когда ледяная зима постепенно начинает уступать место весне, в швейцарской долине Лёченталь появляются странные фигуры.

Облаченные в шкуры животных, с огромными колокольчиками, обвязанными вокруг талии, и в страшных деревянных масках - это Чегетте, участники традиционного фестиваля.

Житель этих мест Мануэль Блётцер вспоминает, как увидел кого-то в масках монстров в детстве. "Испугался. Но очень хотел увидеть их. Откуда они пришли среди ночи? Спустились с гор? Куда они шли? Я не знал".

Маска

О возникновении традиции проведения праздника Чегетте практически ничего не известно, но искусство изготовления масок из дерева живет и здравствует.

В своей крошечной мастерской Альберт Эбенер делает маски уже более полувека. По мере того как он аккуратно обрезает и шлифует кусок дерева, ужасное лицо обзаводится все новыми и новыми чертами.

Маски на стене

На стенах вокруг - маски, сделанные отцом и дедом Альберта, жуткие, с настоящими волосами и зубами.

"Я думаю, это был, возможно, языческий ритуал. Что-то связанное с солнцем, с тем, чтобы прогнать зиму", - считает мастер.

Жилой дом

Прогуляемся по маленькой деревушке Киппель в долине Лёченталь.

Она мало изменилась за последние несколько столетий. Из дерева здесь не только делают маски, но и строят дома. Многие дома стоят на сваях, для защиты от мышей. Дрова на зиму хранятся под ними.

Архивное фото Правообладатель иллюстрации Lötschental tourism
Image caption За столетия здесь мало что изменилось

Когда-то это был один из самых бедных регионов Швейцарии, напоминает Адриан Шнайдер из местного совета по туризму. И основанием для возникновения легенды о Чегетте мог стать обыкновенный голод, считает он.

"Существует история о Шуртендибе, людях, живших на теневой стороне долины, у которых не было достаточно еды. Поэтому они приходили на солнечную сторону к более зажиточным соседям, чтобы воровать. А маски надевали, чтобы оставаться неузнанными".

Музей масок

В музее Киппеля - огромное количество масок, начиная с изготовленных еще в XVIII веке.

Более ранние маски не сохранились. "Они были сделаны из дерева, и их часто сжигали после использования", - поясняет этнограф Томас Антоньетти.

За долгую темную холодную зиму всегда можно было успеть сделать новые.

Маска

Антоньетти объясняет, что какова бы ни была история возникновения Чегетте, эта традиция тесно связана с историей церкви.

Устрашающие фигуры, одетые в маски и шкуры животных, начинают появляться в долине накануне Сретения в начале февраля, а к Жирному четвергу перед Великим постом их число увеличивается.

Туристы Правообладатель иллюстрации Lötschental tourism

"Именно в эти дни у молодых людей была возможность познакомиться с кем-то, завязать романтические отношения. Юноши в масках пытались флиртовать с девушками", - объясняет Томас Антоньетти.

Мануэль

В этом году 25-летний Мануэль Блётцер тщательно подготовился к Жирному четвергу. В доме - не только десятки масок и звериных шкур, но и запас пива, и мощная стереосистема. Этакий мини-клуб, где Мануэль проводит время со своими друзьями.

Его костюм Чегетте - это штаны из мешковины, закрывающие обувь, рамка, надеваемая на плечи, чтобы выглядеть крупнее, овечья шкура поверх этой рамки, колокольчик на талии и, наконец, маска.

в снегах Правообладатель иллюстрации Lötschental tourism

И что - теперь он готов идти на улицу и в таком виде знакомиться с девушкой?

"Нет! - смеется он. - Мы - ребята современные, как и все".

Если раньше в карнавале Чегетте участвовали только молодые мужчины, сейчас в нем принимают участие все - и женщины, и мужчины, от мала до велика.

Снег Правообладатель иллюстрации Lötschental tourism

И вот он уходит в ночь, надев маску, которую сам вырезал, и к его внушающей ужас фигуре, бредущей по деревенским переулкам, присоединяются другие, не менее страшные.

Они могут преследовать ничего не подозревающего туриста и даже вывалять случайного прохожего в снегу. Ничего не поделаешь - такая тут традиция.

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