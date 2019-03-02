Карнавал монстров в Швейцарии. Лучшие фотографии

Раз в год, когда ледяная зима постепенно начинает уступать место весне, в швейцарской долине Лёченталь появляются странные фигуры.

Облаченные в шкуры животных, с огромными колокольчиками, обвязанными вокруг талии, и в страшных деревянных масках - это Чегетте, участники традиционного фестиваля.

Житель этих мест Мануэль Блётцер вспоминает, как увидел кого-то в масках монстров в детстве. "Испугался. Но очень хотел увидеть их. Откуда они пришли среди ночи? Спустились с гор? Куда они шли? Я не знал".

О возникновении традиции проведения праздника Чегетте практически ничего не известно, но искусство изготовления масок из дерева живет и здравствует.

В своей крошечной мастерской Альберт Эбенер делает маски уже более полувека. По мере того как он аккуратно обрезает и шлифует кусок дерева, ужасное лицо обзаводится все новыми и новыми чертами.

На стенах вокруг - маски, сделанные отцом и дедом Альберта, жуткие, с настоящими волосами и зубами.

"Я думаю, это был, возможно, языческий ритуал. Что-то связанное с солнцем, с тем, чтобы прогнать зиму", - считает мастер.

Прогуляемся по маленькой деревушке Киппель в долине Лёченталь.

Она мало изменилась за последние несколько столетий. Из дерева здесь не только делают маски, но и строят дома. Многие дома стоят на сваях, для защиты от мышей. Дрова на зиму хранятся под ними.

Правообладатель иллюстрации Lötschental tourism Image caption За столетия здесь мало что изменилось

Когда-то это был один из самых бедных регионов Швейцарии, напоминает Адриан Шнайдер из местного совета по туризму. И основанием для возникновения легенды о Чегетте мог стать обыкновенный голод, считает он.

"Существует история о Шуртендибе, людях, живших на теневой стороне долины, у которых не было достаточно еды. Поэтому они приходили на солнечную сторону к более зажиточным соседям, чтобы воровать. А маски надевали, чтобы оставаться неузнанными".

В музее Киппеля - огромное количество масок, начиная с изготовленных еще в XVIII веке.

Более ранние маски не сохранились. "Они были сделаны из дерева, и их часто сжигали после использования", - поясняет этнограф Томас Антоньетти.

За долгую темную холодную зиму всегда можно было успеть сделать новые.

Антоньетти объясняет, что какова бы ни была история возникновения Чегетте, эта традиция тесно связана с историей церкви.

Устрашающие фигуры, одетые в маски и шкуры животных, начинают появляться в долине накануне Сретения в начале февраля, а к Жирному четвергу перед Великим постом их число увеличивается.

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"Именно в эти дни у молодых людей была возможность познакомиться с кем-то, завязать романтические отношения. Юноши в масках пытались флиртовать с девушками", - объясняет Томас Антоньетти.

В этом году 25-летний Мануэль Блётцер тщательно подготовился к Жирному четвергу. В доме - не только десятки масок и звериных шкур, но и запас пива, и мощная стереосистема. Этакий мини-клуб, где Мануэль проводит время со своими друзьями.

Его костюм Чегетте - это штаны из мешковины, закрывающие обувь, рамка, надеваемая на плечи, чтобы выглядеть крупнее, овечья шкура поверх этой рамки, колокольчик на талии и, наконец, маска.

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И что - теперь он готов идти на улицу и в таком виде знакомиться с девушкой?

"Нет! - смеется он. - Мы - ребята современные, как и все".

Если раньше в карнавале Чегетте участвовали только молодые мужчины, сейчас в нем принимают участие все - и женщины, и мужчины, от мала до велика.

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И вот он уходит в ночь, надев маску, которую сам вырезал, и к его внушающей ужас фигуре, бредущей по деревенским переулкам, присоединяются другие, не менее страшные.

Они могут преследовать ничего не подозревающего туриста и даже вывалять случайного прохожего в снегу. Ничего не поделаешь - такая тут традиция.

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