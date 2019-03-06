"Женщины быстрее мужчин": почему остановили престижную велогонку

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С первого места - на 74-е. Обидно, да?

Организаторы соревнования "Омлоп Хет Ниувсблад" (по названию местной газеты) были вынуждены остановить участниц женского заезда после того, как лидирующая в нем швейцарская спортсменка Николь Хансельман чуть не догнала мужчин-велосипедистов, которые стартовали на 10 минут раньше на той же трассе.

Хансельман была как минимум на две минуты быстрее своих соперниц и на расстоянии в 35 км от старта практически догнала машину сопровождения, следовавшую за гонщиками.

Велосипедисток попросили остановиться и подождать, чтобы восстановить дистанцию между мужским и женским заездами.

"Мне было обидно, потому что я была в хорошем настроении, но когда все другие видят, что ты остановился, у них появляется больше мотивации догнать тебя, - прокомментировала ситуацию Хансельман онлайн-изданию Cycling News. - Мне показалось, что мы прервались на пять или даже семь минут. Это просто убило все шансы".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Голландская спортсменка Шанталь Блаак в итоге выиграла гонку

Когда 123-километровый заезд был продолжен, Хансельман не смогла сохранить свое преимущество и финишировала 74-й. Победу одержала голландская спортсменка Шанталь Блаак, победительница групповой гонки чемпионата мира по велоспорту на шоссе 2017 года.

"Омлоп Хет Ниувсблад" - однодневная шоссейная велогонка, которая проводится с 1945 года в Восточной Фландрии. Она открывает велосипедный сезон в Бельгии и во всей Северо-Западной Европе.

После соревнований Николь Хансельман отметила: "Наверное, я и все остальные спортсменки были слишком быстрыми или мужчины слишком медленными".

Не первый раз

И это не первый случай, когда женщины в спорте оказывались на одном уровне и даже лучше мужчин.

В 2016 году американская велосипедистка Лаэль Уилкокс стала первой женщиной, победившей в Трансамериканской велогонке. В 18-дневном заезде по территории США с Западного на Восточное побережье она финишировала на два часа раньше, чем следовавший за ней Стивен Стрейч.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Омлоп Хет Ниувсблад" - однодневная шоссейная велогонка по дорогам, выложенным брусчаткой

Почему женщины побеждают

Канадские ученые определили, что женщины превосходят мужчин в видах спорта, требующих выносливости.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, они установили, что мужчины поначалу показывают лучшие результаты на коротких или на первых этапах длинных дистанций.

Однако с течением времени их силы иссякают быстрее, чем у представительниц слабого пола, которые как раз на этом этапе и могут брать верх над своими соперниками.

Другое исследование, появившееся в этом же издании, обнаружило: тогда как женщины не могут соперничать с мужчинами в количестве естественно вырабатываемого тестостерона, их организм быстрее абсорбирует кислород, который поступает через кровь в мышцы и дает им дополнительную энергию и силу.