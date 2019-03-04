Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рэй Кельвин открыл первый магазин в 1988 году в Глазго

Основатель и генеральный директор британского модного бренда Ted Baker Рэй Кельвин ушел со своего поста по следам обвинений в неподобающем поведении.

Кельвина, в частности, обвиняют в том, что он обнимал людей против их желания и приставал к молодым сотрудницам компании.

Кельвин находился в отпуске по собственному желанию с декабря прошлого года, когда сотрудники компании запустили онлайн-петицию, обвинив его в неподобающем поведении, что сам Кельвин отрицает.

Компания Ted Baker начала внутреннее расследование.

Петиция была инициирована на специальном вебсайте Organise, где говорилось, что более 200 сотрудников компании Ted Baker решили наконец нарушить свое молчание после того, как у них на рабочем месте произошло по меньшей мере 50 случаев харассмента.

Сотрудники утверждают, что Кельвин не только обнимал их против их воли, но еще и просил молодых сотрудниц посидеть у него на коленях, обнять его или "дать ему помассировать им уши".

Когда новость об этом стала известна, руководство компании заявило, что "объятия - это часть культуры компании Ted Baker, но совершенно не обязательная". Также отмечалось, что Рэй Кельвин "часто приветствует людей, заключая их в объятия, вне зависимости от того, кто это - акционер, инвестор, поставщик, партнёр, покупатель или коллега".

Кельвин приветствовал расследование совета директоров. Он не получит выходное пособие и бонусы за последние три года.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сейчас по всему миру более 500 фирменных магазинов Ted Baker

Двигаться вперед

Рэй Кельвин основал бренд мужской и женской одежды и аксессуаров Ted Baker в 1988 году, открыв первый фирменный магазин в Глазго. Сейчас у этого бренда более 500 собственных магазинов в Соединенном Королевстве и других странах.

Исполняющий обязанности гендиректора Линдси Пейдж продолжит руководить компанией совместно с Дэвидом Бернстайном в качестве исполнительного председателя совета директоров.

"Мы признательны ему [Рэю Кельвину] как основателю и генеральному директору за его неустанную энергию и видение, - заявил Бернстайн. - Вместе с тем, в свете обвинений, выдвинутых против него, Рэй решил, что в интересах компании - чтобы он ушел и компания могла двигаться дальше под новым руководством".

Эксперты из брокерской компании Liberum отметили, что это позитивная новость для компании, которая на прошлой неделе выпустила предупреждение о снижении прибыли.

Компания объяснила это снижение с прогнозируемых 73,8 млн фунтов стерлингов (97,6 млн долларов) до 63 млн фунтов (83 млн долларов) валютными колебаниями, повышением себестоимости продукции и списанием нераспроданных товаров.