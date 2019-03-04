Фото: это не картина абстракциониста, это небо Юпитера
Это изображение весьма похоже на полотно художника-абстракциониста, но на самом деле это фотография атмосферы Юпитера, сделанная "Юноной" - межпланетной станцией НАСА, вращающейся вокруг крупнейшей планеты нашей Солнечной системы.
"Юнона" вышла на орбиту Юпитера еще в 2016 году и с тех пор уже совершила вокруг него 18 полных оборотов. В феврале межпланетная станция в очередной раз максимально приблизилась к газовому гиганту (пролетев на расстоянии всего в 13 тысяч км) и сделала несколько снимков атмосферы планеты в высоком разрешении.
Астроном-любитель Кевин Джилл повернул оригинальное изображение примерно на 100 градусов по часовой стрелке и немного отредактировал его, слегка усилив контраст и интенсивность цветов.
Фото: Кевин М. Джилл