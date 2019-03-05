Британский кот-клептоман украл у молочника деньги и принес домой

Правообладатель иллюстрации Rachael Drouet Image caption Тео не удалось полакомиться сливками, но он утащил у молочника деньги

Кот-клептоман, известный всем соседям в округе своей привычкой красть всякий хлам, наконец-то принес домой "что-то действительно стоящее" - 25,7 фунтов (около 2200 рублей) наличными.

Кот по кличке Тео известен жителям английского города Ипсвич своим пристрастием к кражам рождественских украшений и игрушек. Его хозяйке Рейчел Друэ часто приходится искать владельцев игрушек и возвращать награбленное котом.

Хозяйка Тео иногда шутила, что лучше бы ее питомец принес что-то более ценное - деньги, например.

И вот, Тео наконец принес деньги. Восьмилетний метис сиамского кота утащил деньги, оставленные покупателем молочнику в соседней продуктовой лавке.

Рейчел Друэ вместе с семьей перебрались недавно на новое место жительства и надеялись, что кот оставил дурную привычку.

Правообладатель иллюстрации Paul Edwards Image caption К счастью, в пакетике с деньгами была записка с адресом покупателя, оставившего деньги

Однако кот не то что не бросил воровство, а, можно сказать, вышел на новый уровень, утащив с прилавка пакетик с деньгами.

К счастью, в пакетике была записка с адресом, и муж Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть покупателю украденные котом деньги.

Правообладатель иллюстрации Katie Drouet photography Image caption Хозяйке кота Рейчел Друэ часто бывает стыдно за своего домашнего любимца перед соседями

"Он объяснил молодому человеку, что наш кот - хулиган и отличается антисоциальным поведением. Молодой человек улыбнулся и взял деньги, как будто такие случаи с ним происходят постоянно", - рассказывает хозяйка кота.

По словам Пола Эдвардса, это был "прекрасный" способ познакомить новых соседей с привычками кота.

Правообладатель иллюстрации Rachael Drouet Image caption Иногда Рейчел Друэ приходится разыскивать владельцев украденных котом вещей через социальные сети. Вот одно из ее объявлений: разыскивается в том числе владелец синего пухового желета

Биолог Роджер Табор, изучающий поведение животных, говорит, что коты довольно часто приносят домой "трофеи", но чаще всего это еда из соседних мусорных баков.

"Настоящие коты-воры - это те, кто приносят домой то, чем пользуется человек", - говорит биолог.

Это может происходить потому, что он не научен охотиться на живую добычу. Вероятно, кота слишком рано разлучили с матерью.

"Без нормального общения с матерью и другими котятами, их внимание во взрослом состоянии привлекают различные "игрушки", и они начинают охотиться за этими игрушками", - говорит Роджер Табор.