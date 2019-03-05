Британский кот-клептоман украл у молочника деньги и принес домой
Кот-клептоман, известный всем соседям в округе своей привычкой красть всякий хлам, наконец-то принес домой "что-то действительно стоящее" - 25,7 фунтов (около 2200 рублей) наличными.
Кот по кличке Тео известен жителям английского города Ипсвич своим пристрастием к кражам рождественских украшений и игрушек. Его хозяйке Рейчел Друэ часто приходится искать владельцев игрушек и возвращать награбленное котом.
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Хозяйка Тео иногда шутила, что лучше бы ее питомец принес что-то более ценное - деньги, например.
И вот, Тео наконец принес деньги. Восьмилетний метис сиамского кота утащил деньги, оставленные покупателем молочнику в соседней продуктовой лавке.
Рейчел Друэ вместе с семьей перебрались недавно на новое место жительства и надеялись, что кот оставил дурную привычку.
Однако кот не то что не бросил воровство, а, можно сказать, вышел на новый уровень, утащив с прилавка пакетик с деньгами.
К счастью, в пакетике была записка с адресом, и муж Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть покупателю украденные котом деньги.
"Он объяснил молодому человеку, что наш кот - хулиган и отличается антисоциальным поведением. Молодой человек улыбнулся и взял деньги, как будто такие случаи с ним происходят постоянно", - рассказывает хозяйка кота.
По словам Пола Эдвардса, это был "прекрасный" способ познакомить новых соседей с привычками кота.
Биолог Роджер Табор, изучающий поведение животных, говорит, что коты довольно часто приносят домой "трофеи", но чаще всего это еда из соседних мусорных баков.
"Настоящие коты-воры - это те, кто приносят домой то, чем пользуется человек", - говорит биолог.
Это может происходить потому, что он не научен охотиться на живую добычу. Вероятно, кота слишком рано разлучили с матерью.
"Без нормального общения с матерью и другими котятами, их внимание во взрослом состоянии привлекают различные "игрушки", и они начинают охотиться за этими игрушками", - говорит Роджер Табор.