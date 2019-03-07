Королева Британии Елизавета II впервые разместила фотографию в официальном аккаунте королевской семьи в сети Instagram.

Она поделилась фотоизображением письма знаменитого математика и изобретателя XIX века Чарльза Бэббиджа к принцу Альберту.

Для публикации фотографии королева воспользовалась своим айпадом после того как побывала на выставке в Музее науки в Лондоне.

В опубликованном королевой посте говорится: "В этом письме Бэббидж рассказывал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении аналитической вычислительной машины, для которой Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона, написала первые программы".

"Сегодня я имела удовольствие познакомиться с инициативами по обучению детей программированию, и мне представляется уместным опубликовать этот пост из Музея науки, который давно поддерживает развитие техники и вдохновляет новые поколения изобретателей", - добавила Елизавета II.

За свое долгое правление - самое продолжительное в британской истории - королева видела множество перемен в области технологий.

В 1953 году ее коронация впервые в истории транслировалась по телевидению. Более 500 тысяч телевизоров были проданы дополнительно накануне этого исторического события. Она также была свидетелем появления цветного телевидения, мобильных телефонов и интернета.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королева ознакомилась с шифровальной машиной "Энигма"

В 1958 году она впервые позвонила по автоматической телефонной линии внутри страны. Она также стала первой королевой, пославшей электронное письмо на заре развития интернета, когда она посетила базу бритаснкой армии в 1976 году.

Ее внучки, принцессы Беатрис и Евгения, объяснили ей суть видеохостинга YouTube, и в 2007 году королева создала свой собственный видеоканал.

Она также лично загрузила видео своего посещения штаб-квартиры компании Google в Лондоне в 2008 году.

Пять лет назад королева отправила свой первый твит, также в ходе посещения Музея науки.

В ходе того визита она также открыла выставку в музее, о которой написала в "Твиттере": "Мне доставляет удовольствие открыть выставку "Эпоха информации" и я надеюсь, что люди получат от нее удовольствие. Елизавета R".