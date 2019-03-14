День числа "Пи": сотрудница Google побила мировой рекорд вычисления

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Эмма Харука Ивао

Сотрудница компании Google Эмма Харуко Ивао посчитала значение числа "Пи" до 31 триллиона знаков после запятой. Раньше число "Пи" знали только до 22-триллионной цифры.

Теперь человечеству известно больше. Ивао воспользовалась одним из сервисов Google. Для расчетов понадобилось 20 терабайт памяти, 25 виртуальных машин и 121 день.

Число "Пи" - это соотношение диаметра окружности и ее длины. Первые несколько знаков - 3,142 - известны всем, но число "пи" бесконечно, а последовательность цифр абсолютно непредсказуема.

Число "Пи" используется во многих точных науках, инженерном деле и строительстве суперкомпьютеров. С его помощью можно вычислять диапазоны волн, длину окружностей и объем цилиндрических фигур.

Вычисление числа "Пи" - популярное у математиков занятие. Ивао же увлеклась этим числом, еще когда была ребенком.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption День числа "Пи" отмечают в мире 14 марта

"Я очень удивлена", - комментирует Ивао свое достижение. "До сих пор пытаюсь привыкнуть. Побить мировой рекорд было очень сложно", - говорит она.

Она надеется, что у нее получится побить и собственный рекорд.

"У "Пи" нет конца. Я очень хотела бы попробовать добавить цифр", - сказала она.

Космическое агентство НАСА в четверг объяснило, как число "Пи" используется в расчетах. С его помощью можно:

Рассчитать площадь парашюта для спуска ровера на Марс

Рассчитать, сколько нужно прямоугольных фотографий для составления полной карты планеты

Рассчитать момент торможения космического корабля таким образом, чтобы вывести его на орбиту

"Пи" важно не только для измерения кругов. Это число используют в самых разных расчетах - от периода маятника до гибкости стержня", - комментирует математик Мэтт Паркер.

"Современная математика, физика, инженерное дело и технология не работали бы без числа "Пи", - говорит он.

В 2010 году Николас Сзе рассчитал, что двадцатиквадриллионной цифрой после десятичного разделителя будет ноль. Он воспользовался облачным сервисом Yahoo - на обычном компьютере такой расчет занял бы 500 лет.