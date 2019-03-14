День числа "Пи": сотрудница Google побила мировой рекорд вычисления
Сотрудница компании Google Эмма Харуко Ивао посчитала значение числа "Пи" до 31 триллиона знаков после запятой. Раньше число "Пи" знали только до 22-триллионной цифры.
Теперь человечеству известно больше. Ивао воспользовалась одним из сервисов Google. Для расчетов понадобилось 20 терабайт памяти, 25 виртуальных машин и 121 день.
- У китайского императора была 121 жена. Математики помогли ему решить, с кем спать
- Британский математик вывел формулу провала заговора
Число "Пи" - это соотношение диаметра окружности и ее длины. Первые несколько знаков - 3,142 - известны всем, но число "пи" бесконечно, а последовательность цифр абсолютно непредсказуема.
Число "Пи" используется во многих точных науках, инженерном деле и строительстве суперкомпьютеров. С его помощью можно вычислять диапазоны волн, длину окружностей и объем цилиндрических фигур.
Вычисление числа "Пи" - популярное у математиков занятие. Ивао же увлеклась этим числом, еще когда была ребенком.
"Я очень удивлена", - комментирует Ивао свое достижение. "До сих пор пытаюсь привыкнуть. Побить мировой рекорд было очень сложно", - говорит она.
Она надеется, что у нее получится побить и собственный рекорд.
"У "Пи" нет конца. Я очень хотела бы попробовать добавить цифр", - сказала она.
Космическое агентство НАСА в четверг объяснило, как число "Пи" используется в расчетах. С его помощью можно:
- Рассчитать площадь парашюта для спуска ровера на Марс
- Рассчитать, сколько нужно прямоугольных фотографий для составления полной карты планеты
- Рассчитать момент торможения космического корабля таким образом, чтобы вывести его на орбиту
"Пи" важно не только для измерения кругов. Это число используют в самых разных расчетах - от периода маятника до гибкости стержня", - комментирует математик Мэтт Паркер.
"Современная математика, физика, инженерное дело и технология не работали бы без числа "Пи", - говорит он.
В 2010 году Николас Сзе рассчитал, что двадцатиквадриллионной цифрой после десятичного разделителя будет ноль. Он воспользовался облачным сервисом Yahoo - на обычном компьютере такой расчет занял бы 500 лет.