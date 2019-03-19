Зачем Бастрыкин рассматривал ноутбук через лупу и что говорят в соцсетях

Правообладатель иллюстрации YouTube/Sledcom

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассматривал на ноутбуке видеозапись с места происшествия 2016 года с помощью лупы. Это на шутку удивило многих людей и раззадорило соцсети.

Видеозапись приема граждан 13 марта, который провел Бастрыкин, выложена на официальном сайте СКР.

Когда в бюро комитета пришел мужчина, которому не понравилось, что правоохранительные органы не стали возбуждать дело из-за смерти его отца в 2016 году, он решил показать видео с места гибели родственника на ноутбуке.

Тут-то Бастрыкин и взял лупу, чтобы рассмотреть подробности происшествия. При этом, как добавили в ведомстве, ответы на все вопросы лупа не дала, но позволила принять решение: оригинал изображения должен подвергнуться высокотехнологичной экспертизе распознавания объектов.

Как только запись встречи обнародовали, в рунете стали появляться многочисленные мемы.

В частности, многих пользователей удивило, что глава Следственного комитета не умеет пользоваться "зумом" на экране.

Пропустить Twitter пост , автор: @VPtishinsky Бастрыкин с лупой - это просто глупое позёрство на камеру. Типа, смотрите, как я увлечённо работаю! Смотрите, как люблю свою работу! И моя шерлокхолмсовая лупа - атрибут сыщика - всегда со мной! — Айзек Озимый (@VPtishinsky) 18 марта 2019 г.

"Бастрыкин смотрит на число оправдательных приговоров в России" - шутит правозащитница "Открытой России" Полина Немировская.

В СКР настаивают, что в таком непростом случае, который рассматривал председатель, взять лупу было необходимо.

"По официальной версии, мужчина поскользнулся на мостках, упал в воду и утонул - будучи абсолютно трезв, во время выполнения своих служебных обязанностей. По информации СК, сын погибшего не верит в версию несчастного случая, что и подвигло его прийти на личный прием к Бастрыкину", - сообщили в комитете.

"Откуда и почему на видео появляются странные тени и следы, ответить сложно. Качество записи не позволяет сделать однозначных выводов. Динамичное изображение перемещающегося человека в приближении после обработки может выглядеть как перемещающееся пятно. В некоторых случаях использование программных средств отработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не дает такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы", - добавляет пресс-служба главного следователя.

При этом при увеличении через лупу разрешение компьютерного экрана не повышается. Оптическое увеличение укрупнит пиксели, но не сделает изображением более четким.

Пугающие технологии

Многим людям старшего поколения бывает трудно осваивать новые технологии и все их многочисленные функции. В частности, в России, согласно опросам ВЦИОМ, более половины россиян старше 60 лет и вовсе никогда не пользовались интернетом.

В результате как российские, так и иностранные чиновники нередко удивляют любителей технологий. Так, в мае прошлого года тот же Бастрыкин призвал закрыть социальную сеть "Инстаграм", перепутав ее с мессенджером Telegram.

"А мы даже "Инстаграм" закрыть не можем. А между прочим, "Инстаграм" надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи "Инстаграм", - заявил он на съезде уполномоченных по правам детей.

Позже Следственный комитет опубликовал свою версию выступления Бастрыкина, где уже были упомянуты Санкт-Петербург и Telegram.

Впрочем, Бастрыкин - не единственный российский чиновник, у которого возникали сложности с мобильными устройствами. Российский президент Владимир Путин и вовсе говорил, что у него нет своего мобильного телефона, а если надо, он пользуется чужими.

Патриарх Кирилл пошел еще дальше. В интервью Дмитрию Киселеву он связал смартфоны с пришествием Антихриста, который будет контролировать всемирную паутину.

Своеобразное понимание техники демонстрируют не только российские парламентарии: в декабре прошлого года председатель правления Google Сундар Пичай пришел в конгресс США на парламентские слушания. Конгрессмены озадачили его не меньше, чем Бастрыкин - пользователей рунета.

"Моя семилетняя внучка нашла на айфоне фото деда, и я не буду цитировать надпись, которую она под ним увидела. У меня вопрос - как она могла найти это, играя в обычную детскую игру на айфоне?" - вопрошал республиканец Стив Кинг.

"Конгрессмен, айфоны делает другая компания", - пришлось оправдываться Пичаю.

"То есть в Google не сидит какой-нибудь маленький человечек за занавеской и не решает, что показывать пользователю", - удивилась во время той же дискуссии представительница демократов из Калифорнии Зои Лофгрен.

Сундар Пичай парировал, что небольшой группе людей не под силу повлиять на поисковые алгоритмы. Однако не всех сенаторов убедили его заверения.