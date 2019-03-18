Голубь Армандо продан на аукционе за 1,25 млн евро

Правообладатель иллюстрации Pipa Image caption Армандо теперь наслаждажется заслуженным отдыхом

Голубь по имени Армандо продан на аукционе в Бельгии за рекордные 1,25 млн евро (1,42 млн долларов).

Аукционный дом "Пипа" (Pipa) назвал Армандо лучшим в истории бельгийским голубем на длинных дистанциях. Он даже получил прозвище "Льюис Хэмилтон среди голубей" в честь британского гонщика "Формулы-1".

Предыдущий рекорд стоимости голубя на аукционе составлял 376 тыс. евро. Как говорят сотрудники "Пипы", он был побит в течение первого же дня, после того как Армандо был выставлен на торги.

Голубь-чемпион, которому в этом году исполняется пять лет, в гонках больше не участвует, наслаждается заслуженным отдыхом и уже стал отцом нескольких голубят.

"Это было что-то нереальное, просто невероятное", - так Николаас Гизельбрехт, генеральный директор аукциона "Пипа" (сокращенно от Pigeon Paradise - "Голубиный рай"), описал в разговоре с Би-би-си момент, когда за Армандо предложили больше миллиона евро.

"Мы даже не мечтали о такой цене. Мы думали получить от 400 до 500 тысяч евро, а о 600 тысячах только мечтали", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Pipa Image caption В этом году Армандо исполняется пять лет

Николаас Гизельбрехт сказал, что торговались друг с другом два покупателя из Китая, и ставки выросли с 532 тыс. до 1,25 млн евро всего за час.

По его словам, обычная цена специально обученного голубя, участвующего в голубиных гонках, составляет около 2,5 тыс. евро.

Но Армандо - не обычный голубь. Он победил в трех последних гонках своей карьеры - чемпионате Ace Pigeon 2018 года, олимпиаде Pigeon 2019 года и гонке Angoulême.

У Армандо нет недостатка в поклонниках. Фред Ванкаилли, президент местной ассоциации любителей голубей в Первезе, сказал бельгийскому телеканалу RTBF, что Армандо - "Льюис Хэмилтон среди голубей" и что эта птица - одна из лучших в истории этого вида спорта.

Хотя участие в гонках для Армандо позади, Николаас Гизельбрехт говорит, что гоночные голуби могут продолжать производить потомство до тех пор, пока им не исполнится около 10 лет, а жить - до 20 лет.

Армандо теперь будет жить спокойной жизнью, но вполне вероятно, что новые владельцы будут использовать его для разведения таких же быстрых голубей.