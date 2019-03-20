Астану переименовывают в Нурсултан. Соцсети в восторге
Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Казахстана, предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан. Соцсети в восторге.
"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - первого президента республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - заметил Жокаев менее чем через сутки после отставки первого лидера государства.
Конституционный совет это предложение одобрил, а депутаты на совместном заседании нижней и верхней палат приняли его в двух чтениях.
Для вступления в силу документ о переименовании Астаны в Нурсултан должен подписать глава государства, однако Назарбаев ещё в 2008 году высказывался против этой идеи.
Читатели Русской службы Би-би-си в соцсетях впечатлены этой идеей.
"Добро пожаловать в международный аэропорт Нурсултана Назарбаева в городе Нурсултан. Чтобы пройти к памятнику Нурсултану Назарбаеву, следуйте прямо и после университета Назарбаева сверните на улицу Нурсултана Назарбаева за бульваром Нуржол", - иронизирует пользователь "Фейсбука" Рустам Кыпшакбаев.
Пользователь "Твитера" Проф. Преображенский предлагает свой, конструктивный вариант переименования столицы.
В Рунете теперь предлагают примерно все, что только можно, переименовать в Нурсултан. Например, футбол в Казахстане предлагают переименовать в нурбол.
Город уже не раз переименовывали: Акмолинск из царской России стал Целиноградом во времена Никиты Хрущева, боровшегося за освоение целины.
После обретения Казахстаном независимости город стал Акмолой, а в 1997 году - Астаной с переносом туда столицы.
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Кто-то вспомнил про уже легендарный флешмоб: "Замени название фильма на...".
Некоторые же обратили внимание на то, что и в других государствах столица иногда называется в честь первого президента.
Кроме того, самые разные аккаунты в соцсетях поспешили переименоваться в честь Нурсултана Назарбаева.
Для кого-то всеобщее увлечение Нурсултаном стало поводом для обращения к другим мемам.
"Батькоград" и "Путинбург"
Задумались и о переименовании в других странах, входящих в Евразийский экономический союз: например, в Белоруссии, где Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года.
Кто-то вспоминает российский опыт, где Владимир Путин чередует кресла премьера и президента с 1999 года.
Некоторые предлагают решить проблему, просто перенеся российскую столицу во Владимир.