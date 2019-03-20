Астану переименовывают в Нурсултан. Соцсети в восторге

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Идея о переименовании Астаны дала пользователям соцсетей безграничные возможности для творчества

Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Казахстана, предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан. Соцсети в восторге.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - первого президента республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - заметил Жокаев менее чем через сутки после отставки первого лидера государства.

Конституционный совет это предложение одобрил, а депутаты на совместном заседании нижней и верхней палат приняли его в двух чтениях.

Для вступления в силу документ о переименовании Астаны в Нурсултан должен подписать глава государства, однако Назарбаев ещё в 2008 году высказывался против этой идеи.

Читатели Русской службы Би-би-си в соцсетях впечатлены этой идеей.

"Добро пожаловать в международный аэропорт Нурсултана Назарбаева в городе Нурсултан. Чтобы пройти к памятнику Нурсултану Назарбаеву, следуйте прямо и после университета Назарбаева сверните на улицу Нурсултана Назарбаева за бульваром Нуржол", - иронизирует пользователь "Фейсбука" Рустам Кыпшакбаев.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Астана с момента основания пережила уже три переименования

Пользователь "Твитера" Проф. Преображенский предлагает свой, конструктивный вариант переименования столицы.

Пропустить Twitter пост , автор: @prof_preobr Столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан.

Такое предложение внес преемник Назарбаева Токаев.

Ну не знаю.

Мне кажется, лучше к "Астана" просто добавить "Витесь". — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 20 марта 2019 г.

В Рунете теперь предлагают примерно все, что только можно, переименовать в Нурсултан. Например, футбол в Казахстане предлагают переименовать в нурбол.

Пропустить Twitter пост , автор: @eso4600 ⚡️⚡️⚡️Федерация футбола Казахстана выступила с инициативой переименовать футбол в нурбол. Нурбольные болельщики горячо поддержали инициативу. — Evgeny 🐎♥️💙🇷🇺 (@eso4600) 20 марта 2019 г.

Город уже не раз переименовывали: Акмолинск из царской России стал Целиноградом во времена Никиты Хрущева, боровшегося за освоение целины.

После обретения Казахстаном независимости город стал Акмолой, а в 1997 году - Астаной с переносом туда столицы.

Кто-то вспомнил про уже легендарный флешмоб: "Замени название фильма на...".

Некоторые же обратили внимание на то, что и в других государствах столица иногда называется в честь первого президента.

Пропустить Twitter пост , автор: @Vorewig Столица Казахстана Нурсултан это так же дико, как если бы в США столица называлась Вашингтон — I.K. (@Vorewig) 20 марта 2019 г.

Кроме того, самые разные аккаунты в соцсетях поспешили переименоваться в честь Нурсултана Назарбаева.

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Для кого-то всеобщее увлечение Нурсултаном стало поводом для обращения к другим мемам.

Пропустить Twitter пост , автор: @Gorod_Proekt Здравствуйте. Я Нурсултан. Я бы хотел получить удобную городскую среду и рассказать об этом в сторис — Городские проекты (@Gorod_Proekt) 20 марта 2019 г.

"Батькоград" и "Путинбург"

Задумались и о переименовании в других странах, входящих в Евразийский экономический союз: например, в Белоруссии, где Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года.

Пропустить Twitter пост , автор: @belamova Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан.



Кажется в ближайшем будущем Минск станет Александрией. — РБ головного мозга (@belamova) 20 марта 2019 г.

Кто-то вспоминает российский опыт, где Владимир Путин чередует кресла премьера и президента с 1999 года.

Некоторые предлагают решить проблему, просто перенеся российскую столицу во Владимир.