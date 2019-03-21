"Я блогерка и хотела бы получить какой-то набор": переписка феминистки Беллы Рапопорт и бренда косметики Lush породила мем
Невинно начавшаяся переписка феминистки Беллы Рапопорт и бренда косметики Lush породила новый мем, потенциал которого оценили в рунете.
Рапопорт написала в официальный аккаунт косметической компании в "Инстаграме", что хотела бы получить у них набор для ухода за собой и рассказать о нём в своих сториз.
Представители Lush отказали ей, не пояснив, с чем связан их отрицательный ответ.
"Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков", - написала сама Рапопорт, решив, что компания повела себя некрасиво.
Белла также отметила, что средства Lush отлично подходят её коже, но являются дорогими при покупке в розницу.
Компания не считает свои действия неправильными.
"Как правило, когда человек хочет о себе рассказать, он даёт чуть более развёрнутую информацию. Здесь был очень короткий запрос, у нас был стандартный ответ. Не считаю, что здесь было какое-то неправильное поведение с нашей стороны", - заявила бренд-менеджер Lush Варвара Афанасьева в эфире радиостанции "Говорит Москва".
История практически сразу стала мемом: любители пошутить начали придумывать свои версии фразы, да и торговые сети подтянулись.
Кто-то совместил историю Рапопорт с мемом про переименование Астаны в Нурсултан.
Некоторые из организаций ответили подписчикам, приславшим им предложения что-то получить и рассказать об этом.
Часть комментаторов сочла, что шутки перешли грань обидного.
"Мне кажется, в ситуации с Беллой многие "шутники" в очередной раз забывают, что речь идёт о живом человеке, зато дико радуются, что можно легитимно пнуть феминизм. [...] Много ненависти, которая пытается встроиться в поток шуток. С Беллой в этой ситуации можно не согласиться. Но несогласие - это не повод для травли", - подчёркивает создательница Telegram-канала "Патриархат, гори" Дарья Гаврилова.
Белла Рапопорт - петербургская общественница и журналистка, ставшая широко известной после выхода статьи "Обыкновенный сексизм", которая стала катализатором широкой общественной дискуссии о языке феминизма в России.
В начале марта Белла приняла участие в "Девичнике" Ксении Собчак, посвящённом феминизму.