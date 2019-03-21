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Невинно начавшаяся переписка феминистки Беллы Рапопорт и бренда косметики Lush породила новый мем, потенциал которого оценили в рунете.

Рапопорт написала в официальный аккаунт косметической компании в "Инстаграме", что хотела бы получить у них набор для ухода за собой и рассказать о нём в своих сториз.

Представители Lush отказали ей, не пояснив, с чем связан их отрицательный ответ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компанию Lush после обращения Беллы Рапопорт закидали сообщениями блогеры

"Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков", - написала сама Рапопорт, решив, что компания повела себя некрасиво.

Белла также отметила, что средства Lush отлично подходят её коже, но являются дорогими при покупке в розницу.

Компания не считает свои действия неправильными.

"Как правило, когда человек хочет о себе рассказать, он даёт чуть более развёрнутую информацию. Здесь был очень короткий запрос, у нас был стандартный ответ. Не считаю, что здесь было какое-то неправильное поведение с нашей стороны", - заявила бренд-менеджер Lush Варвара Афанасьева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

История практически сразу стала мемом: любители пошутить начали придумывать свои версии фразы, да и торговые сети подтянулись.

Пропустить Twitter пост , автор: @KrisPotupchik Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь губернаторский пост и рассказать о нем в сторис. — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 20 марта 2019 г.

Кто-то совместил историю Рапопорт с мемом про переименование Астаны в Нурсултан.

Пропустить Twitter пост , автор: @Gorod_Proekt Здравствуйте. Я Нурсултан. Я бы хотел получить удобную городскую среду и рассказать об этом в сторис — Городские проекты (@Gorod_Proekt) 20 марта 2019 г.

Некоторые из организаций ответили подписчикам, приславшим им предложения что-то получить и рассказать об этом.

Правообладатель иллюстрации Twitter

Пропустить Twitter пост , автор: @rocketbank Ага, а потом карту металлическую, акции с кешбэком, место в совете директоров. Всё доступно, просто никто раньше не просил 🤷‍♂️ — Рокетбанк (@rocketbank) 20 марта 2019 г.

Часть комментаторов сочла, что шутки перешли грань обидного.

"Мне кажется, в ситуации с Беллой многие "шутники" в очередной раз забывают, что речь идёт о живом человеке, зато дико радуются, что можно легитимно пнуть феминизм. [...] Много ненависти, которая пытается встроиться в поток шуток. С Беллой в этой ситуации можно не согласиться. Но несогласие - это не повод для травли", - подчёркивает создательница Telegram-канала "Патриархат, гори" Дарья Гаврилова.

Белла Рапопорт - петербургская общественница и журналистка, ставшая широко известной после выхода статьи "Обыкновенный сексизм", которая стала катализатором широкой общественной дискуссии о языке феминизма в России.

В начале марта Белла приняла участие в "Девичнике" Ксении Собчак, посвящённом феминизму.