Обращение Терезы Мэй к нации как генератор мемов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В связи с последними событиями активизировались противники выхода Соединенного Королевства из ЕС

В среду в своем обращении к нации Тереза Мэй пообещала не затягивать "брексит", заявила, что она на стороне народа и против интриг парламентариев, вставляющих ей палки в колеса. В соцсетях ее порыв переосмыслили по-своему.

Мэй исключила проведение второго референдума и обвинила депутатов парламента в том, что они не хотят принять столь необходимое решение по "брекситу". При этом она подчеркнула, что не собирается уходить в отставку.

Британские политики из числа противников "брексита", раздраженные действиями Мэй, не скрыли своего недовольства еще вчера. Среди них - глава правительства Шотландии Никола Стёрджен.

"Единственное, чего не хватало в этой бессмысленной речи премьера - это признание той огромной доли ответственности за этот бардак, которая лежит на ней самой. Она могла сменить курс после первого поражения ее соглашения с ЕС. Но она по-прежнему пытается навязать нам выбор между плохим соглашением и отсутствием соглашения. Стыдно", - написала Стёрджен в своем микроблоге.

Еще перед обращением Терезы Мэй к нации нидерландский премьер Марк Рютте сравнил британскую коллегу с безруким рыцарем из сюрреалистической комедии "Монти Пайтон и Священный Грааль", в которой герой без конечностей говорит, что готов сражаться дальше.

"Она ждет, что все устанут и сдадутся"

Реакция на выступление Мэй среди пользователей соцсетей получилась весьма неоднозначной.

"Речь Терезы Мэй полностью: "Вы устали. Вы устали. Вы устали". Она ждет, что все устанут и сдадутся. Что бы мы ни делали, мы не должны сдаваться", - пишет психиатр Лорен Гаваган , используя популярный среди противников премьера хэштег #MayMustGo ("Мэй должна уйти").

Другие критикуют премьера за непоследовательность: по мнению актера и сценариста Дэвида Шнайдера, все, что упомянула Мэй в своей речи как примеры озабоченности нации, на деле недоработки ее правительства.

"Кто-нибудь уже пожаловался на речь Мэй? Это же разжигание ненависти и розни", - уверена Рэйчел Суиндон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тереза Мэй - пленница своей решимости любыми способами протащить через парламент договор о "брексите", заключенный с ЕС

Некоторые считают, что спич Терезы Мэй объединил расколотую нацию в нелюбви к ней самой.

"Смотреть на три вещи"

Но и среди русскоговорящей публики реакция на выступление Мэй была двойственной.

"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС!" - пишет пользовательница Lena Olsen.

"Другими словами - все идет ко второму референдуму или отставке Мэй", - уверен гид по Лондону Константин Пинаев.

А пока все больше британцев подписываются под петицией за сохранение Британии в составе ЕС (число подписей уже перевалило за миллион), Мэй размышляет, что ей делать дальше.