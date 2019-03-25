Социальная реклама с полуголыми моделями в велошлемах вызывала скандал в Германии
Фотомодель грациозно позирует на кровати в неглиже и велосипедном шлеме. Это не провокация, а попытка министерства транспорта Германии заставить молодежь подумать о своей голове - в прямом смысле этого слова. Впрочем, далеко не все нашли эту попытку изящной.
Видео, которое по замыслу министра транспорта Андреаса Шойера должно было элегантно донести до аудитории посыл о безопасности на дорогах, на деле вызвало волну протестов.
"Стыд, глупость и сексизм", - так отозвалась об этой инициативе одна высокопоставленная дама-политик за два дня до начала этой кампании.
Сама кампания взяла на вооружение английский лозунг, в котором признается, что шлем, может быть, и выглядит непривлекательно, "зато спасает мне жизнь". Помимо видеоклипа, начиная со вторника, по всей Германии будут развешаны соответствующие плакаты.
В ролике и для плакатов позировала восходящая немецкая модель Алисия и несколько мужчин-фотомоделей.
Однако председатель женского комитета СДПГ Мария Нойхль в интервью газете Bild весьма нелестно отозвалась о новой инициативе.
"Это стыдно, глупо и это сексизм, когда министр транспорта продвигает свою программу с помощью обнаженного тела", - заявила Нойхль.
А министр по делам семьи Франциска Гиффи, тоже из СДПГ, разместила в "Фейсбуке" собственную фотографию с подписью: "В шлеме и одетая".
Впрочем, все это не смутило Андреаса Шойера, партия которого (ХСС) входит в правящую коалицию вместе с СДПГ и ХДС Ангелы Меркель.
Министерство транспорта высказалось в "Твиттере" в защиту подобного подхода, указав, что целевая аудитория кампании - молодые мужчины и женщины, которые не носят шлемы из эстетических соображений. В министерстве утверждают, что рекламный ролик уже просмотрело почти 2 миллиона человек в возрасте от 14 до 49 лет.
По данным Ассоциации безопасности дорожного движения Германии (DVR), в прошлом году на дорогах страны погибло 430 велосипедистов - на 14% больше, чем годом ранее. При этом, как говорят в DVR лишь 8% из целевой аудитории носят шлемы.