Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Орангутанги находятся под угрозой вымирания и в Индонезии защищены законом

Детеныш редкого орангутанга был обнаружен пограничным контролем аэропорта Денпасар на индонезийском курорте Бали в чемодане российского туриста, вылетавшего на родину.

Индонезийская полиция задержала гражданина по подозрению в контрабанде. Ему грозят тюремный срок до пяти лет и крупный штраф.

Орангутанги (орангутаны) один из редких видов человекообразной обезьяны, они находятся под угрозой вымирания и в Индонезии защищены законом.

Шприцы и снотворное

Двухлетний детеныш мужского пола был найден спящим в корзине, спрятанной в чемодане. Хозяин чемодана, 27 -летний россиянин, по сообщениям прессы, рассказал пограничникам, что дал животному снотворное, смешанное с молоком.

"Мы думаем, что орангутанга накормили таблетками от аллергии, которые вогнали его в сон. Мы нашли таблетки в чемодане, - рассказал агентству Франс пресс сотрудник департамента по охране природы Бали Кетут Катур Марваба. - Он был подготовлен, как будто ребенка перевозил".

По словам Марвабы, в багаже россиянина были детские смеси и одеяла для орангутанга.

Сотрудник службы карантина аэропорта Денпасар Дева Делавата рассказала газете Jakarta Post другую версию - что седативный препарат был введен с помощью шприца и что в чемодане у пассажира были запасные шприцы и ампулы; он собирался во время пересадки в Южной Корее сделать орангутангу дополнительный укол.

"Квартирный любимец"

На допросе россиянин рассказал, что детеныша ему отдал друг, купивший его за 3 тыс. долларов. Этот друг якобы и убедил его в том, что можно вывезти орангутанга в Россию и держать его дома как питомца.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Департамент охраны природы Бали передал орангутанга в свой питомник

В багаже российского туриста, как сообщается, были также обнаружены два живых геккона и пять других ящериц.

По словам Девы Делаваты, сотрудники карантина, увидев в корзине спящую обезьяну, сначала подумали, что это мартышка, и боялись открыть крышку, чтобы она не выскочила и не начала носиться по всему отделу, кидаясь на людей.

Однако к их изумлению, они увидели не мартышку, а маленького орангутанга.

После оказания ветеринарной помощи разбуженного детеныша передали под наблюдение специалистов департамента охраны природы Бали.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Детеныш был спрятан в ротанговой корзине

Взрослые суматранские и калимантанские орангутанги достигают роста в полтора метра и веса в 60-90 кг.

В Индонезии обитают три вида орангутангов, один из которых - Pongo tapanuliensis - был открыт в 1997 году и лишь два года назад был выделен зоологами в отдельный вид.

Это самый малочисленный вид человекообразных обезьян в мире.