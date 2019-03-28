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Первый в истории выход в открытый космос женской команды космонавтов, запланированный на 29 марта, пришлось отменить из-за нехватки скафандров. Пока соцсети кипят, эксперты отмечают системную проблему космического агентства.

Что случилось?

Энн Макклейн и Кристина Кук должны были в пятницу провести замену батарей на МКС . Но в НАСА заявили, что располагают лишь одним скафандром среднего размера, идеально подходящим для женской фигуры.

В итоге Кристина Кук осуществит выход в открытый космос вместе со своим коллегой Ником Хейгом, уточнили в агентстве. Во вторник выяснилось, что скафандр Хейга стал неисправен и ему придётся выйти в космос в запасном.

Энн Макклейн пришла к выводу, что скафандр среднего размера, в котором она уже работала за пределами МКС 22 марта, подходит ей лучше, а в большом ей было неудобно.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption 29 марта Кристина Кук (на фото слева) наденет скафандр, в котором до этого работала Энн Макклейн

НАСА располагает на МКС двумя скафандрами среднего размера, но лишь один из них пригоден для выхода в открытый космос. Подгонка скафандра заняла бы очень много времени, и в агентстве приняли решение заменить астронавта.

В НАСА сообщают, что скафандры бывают среднего, большого и очень большого размера, без деления по гендерному признаку.

Сейчас на МКС работает две команды по три человека.

Единственный российский производитель скафандров - НПП "Звезда" - не ответил на запрос Русской службы Би-би-си.

Мнения экспертов

По словам экспертов, отказ от выхода двух женщин в космос - лучшее, что агентство могло сделать в сложившихся обстоятельствах.

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"Энн Макклейн примеряла средний и большой костюмы перед выходом в космос, но пробами на Земле тяжело предсказать ощущения в невесомости", - написал Русской службе Би-би-си американский метеоролог Эрик Бергер, сотрудничающий с НАСА.

Он отвергает подозрения в том, что космическое агентство могло проявить мизогинию: по словам эксперта, комфорт внутри скафандра - важнейший параметр, учитывая то, что астронавты выходят на орбиту работать примерно на шесть часов, что эквивалентно пробежке марафона по физической нагрузке.

"Из 18 оригинальных скафандров НАСА только 11 сейчас в рабочем состоянии. Каждый скафандр проходит плановую поверку раз в шесть лет", - рассказывает Бергер.

Из двух скафандров среднего размера на МКС только один подходит для долгой работы в открытом космосе.

"Если Макклейн было некомфортно, то и она, и НАСА правильно сделали", - настаивает эксперт.

Модель, которую американское космическое агентство использует, разработали в 1974 году, а в космос ее отправляют с 1981 года.

За последние шесть лет классы подготовки астронавтов НАСА прошли 20 участников, 9 из них - женщины.

На данный момент самое продолжительное пребывание на орбите МКС из всех американских астронавтов - у летчицы Пегги Уилсон, которая провела на станции 665 дней.

Реакция соцсетей

Далеко не все в соцсетях отреагировали на случившееся так, как Эрик Бергер.

"Сегодня должен был состояться исторический выход двух женщин в космос. Но одна из них, Энн Маклейн, не будет выходить, так как у нее неудобный скафандр. Короче, как всегда, нечего надеть", - пишет пользователь Алексей Волобоев.

"Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Что нужно женщинам в космосе? В 21 веке не удосужились подготовить двум женщинам удобную спецодежду, зато в 90-х была уже спецкосметика", - расстраиваются в паблике "Социалистического Феминизма".