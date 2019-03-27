В Индонезии статуям русалок прикрыли грудь золотыми топами

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Статуи русалок стоят в парке уже 15 лет

Индонезийский парк развлечений одел статуи русалок с открытой грудью в золотистые топы. Администрация парка пояснила, что таким образом защищает традиционные восточные ценности.

Русалки с голой грудью стояли в парке Ancol Dreamland в Джакарте последние 15 лет, поэтому решение их прикрыть многих привело в изумление. Кто-то предположил, что администрация поддалась давлению внешних сил.

Но управляющие парком пояснили, что решили закрыть грудя статуям еще год назад.

"Это решение менеджмента, никакого давления извне не было, - сказала Би-би-си представитель парка Рика Лестари. - Мы находимся в процессе переформатирования в семейный парк развлечений", - добавила она.

Автор скульптур Долороса Синага в беседе с Индонезийской службой Би-би-си сказала, что администрация парка лишила посетителей возможности любоваться красотой искусства.

"Они просто закыли публике доступ к искусству", - говорит она.

Посетители парка, кажется, озадачены.

"Нас статуи не беспокоили. Странно видеть, что искусство так прикрывают", - сказала Нанда Джулинда, пришедшая в парк со своими детьми.

"Парк недалеко от пляжа. Здесь русалки, а русалка не стала бы так закрываться", - говорит посетитель Тофик Фики.

В прошлом статуи не раз становились причиной недовольства консервативной публики. В 2016 году во время визита президента Ирана Хассана Роухани в Рим, в Капитолийских музеях прикрыли "обнаженные" античные статуи. Иранцы в соцсетях иронически благодарили Италию за "спасение ислама".

На севере Сербии в городе Кикинда недавно открыли статую совы фаллической формы.

А в прошлом году в Индии посадили в тюрьму человека, который писал сатирические твиты о храмовых статуях. Позже его оправдали.